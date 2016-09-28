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۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵

تائید خبر تسلیح شورشیان سوری از سوی اعراب توسط رهبر معارضین

تائید خبر تسلیح شورشیان سوری از سوی اعراب توسط رهبر معارضین

رهبر معارضان سوری خبر تسلیح گروه های شورشی حاضر در سوریه از سوی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را تائید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز روز گذشته از تسلیح گروه های شورشی سوری از سوی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خبر داده بود و امروز چهارشنبه «فارس البیوش» رهبر معارضین سوری در گفتگویی این موضوع را تائید کرده است.

به گفته البیوش، راکت های گراد در دو نوع با برد ۲۲ و ۴۰ کیلومتر در حجمی گسترده در اخحتیار شورشیان قرار گرفته است.

به نوشته رویترز این تسلیحات در واکنش به حملات ارتش سوریه به مواضع گروه های تروریستی در اختیار این گروه ها قرار گرفته است.

رویترز روز گذشته به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داد که به دنبال بی نتیجه ماندن آتش بس اخیر سوریه، احتمالا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس٬ گروه های معارض سوری را با تسلیحات ضدهوایی مجهز خواهند کرد.

کد مطلب 3781774
عبدالحمید بیاتی

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