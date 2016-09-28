به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر چهارشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان همدان بر برنامه ریزی برای برگزاری همایش سید جمال الدین اسدآبادی تاکید کرد و گفت: باید این همایش با بهترین کیفیت و کمترین هزینه برگزار شود.

استاندار همدان با بیان اینکه باید از مشارکت دانشگاه ها و بخش خصوصی برای برگزاری این همایش استفاده شود، گفت: باید برای مفاخر و بزرگان استان همدان چه آنها که در قید حیات هستند و چه آنها که در قید حیات نیستند، سالانه برنامه معرفی و تجلیل مد نظر باشد.

وی با بیان اینکه دولت از نظر اعتبارات مظلوم است که امیدواریم اوضاع بهتر شود، گفت: باید با حداکثر ظرفیت و مصرف حداقل ها برنامه هایی در خور توجه ارائه داد.

شهید همدانی افتخاری برای استان همدان بود

نیکبخت با تاکید بر اینکه شهید همدانی برای استان همدان افتخاری بود و نام ایشان هم برای کشور و هم برای استان افتخار است، ادامه داد: باید برنامه های اولین سالگرد شهادت این سردار سرافراز به بهترین نحو ممکن انجام شود.

استاندار همدان همچنین به مقوله تجمل گرایی اشاره کرد و با بیان اینکه منظور از تجمل زیاده روی است به طوری که پوسته بر مغز چیره شود، ادامه داد: دانشگاه آزاد باید با استفاده از توان استادان خود درباره مباحث تجمل گرایی و ارایه الگوی مناسب فعالیت کند.

نیکبخت با بیان اینکه مدپرستی مذموم است و باید جلوی آن را گرفت، افزود: به وقت و بدون اسراف باید از مواهب دنیا استفاده کرد کمااینکه با زور، هیچ فرهنگی را نمی توان به جامعه ترزیق کرد.

باید فرهنگ با زبان زیبا گفته شود تا جامعه خودجوش آن را انتخاب کند

وی با بیان اینکه باید فرهنگ با زبان زیبا گفته شود تا جامعه خودجوش آن را انتخاب کند کمااینکه فرهنگ دینی ما این امکان را به ما داده است، گفت: تغییر مبلمان ادارات توسط برخی مدیران بعد از تغییر مدیریتی، صحت ندارد چراکه ادارات چنین بودجه‌ای ندارند، مگر اینکه آن اداره مانند دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی، غیردولتی باشد که در دوره‌های قبل هم چنین مواردی وجود داشت.

وی با بیان اینکه مبلمان اتاق استاندار از دهه ۸۰ تا کنون تغییر نکرده و از همان مبلمان تا کنون چندین استاندار استفاده کرده اند، گفت: اگر قرار بر پاسخگویی باشد همه با هم باید پاسخگو باشیم.

استاندار همدان با بیان اینکه باید تفاخر در کشور ما به کار و تلاش باشد، گفت: در بسیاری از کشورها تجمل و فخرفروشی افراد به کارشان است اما اینجا به زیاده‌روی، اسراف و مدگرایی توجه می‌شود.