به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود مرحله یک سی و دوم رقابت های جام حذفی فوتبال کشور در روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه پیش رو با برگزاری سی و دو مسابقه پیگیری شود که ۱۱ مسابقه از این رقابتها به دلیل انصراف برخی تیم ها لغو شد. در واقع ۱۱ تیم بدون برگزاری دیدار راهی مرحله یک شانزدهم نهایی شدند.

طبق اعلام غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ دیدارهای زیر در جام حذفی لغو شده است:

- استقلال اهواز و اکسین البرز؛ انصراف تیم استقلال اهواز

- نفت نوین آبادان و مس رفسنجان؛ انصراف تیم نفت نوین

- شهرداری ماهشهر و سیاه‌جامگان مشهد؛ انصراف تیم سیاه جامگان

-راه آهن تهران وشهرداری بندرعباس؛ انصراف تیم شهرداری بندرعباس

-ملوان بندر انزلی و گیتی پسند؛ انصراف تیم گیتی پسند

-نفت مسجد سلیمان و استقلال آبی ب؛ انصراف تیم استقلال ب

-پارس جنوبی جم و نیروی زمینی؛ انصراف تیم نیروی زمینی

- نفت آبادان و شهرداری تبریز؛ انصراف تیم شهرداری تبریز

- نساجی مازندران و شهرداری ارومیه؛انصراف تیم شهرداری ارومیه

- گل‌گهر سیرجان و شهدای گروس بیجار؛ انصراف تیم شهدای گروس بیجار

- مس کرمان و خیبر خرم آباد؛ انصراف تیم خیبر خرم آباد