کشف بیش از یک میلیارد کالای گمرکی قاچاق در بهار

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فرماندهی انتظامی استان همدان سرهنگ بزرگعلی نوری با اشاره به توقیف دو محموله حامل کالای گمرکی قاچاق بیان داشت: پس از توقیف دو دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق در محورهای مواصلاتی شهرستان بهار، ۳۳ دستگاه تلویزیون ال ای دی، ۳ دستگاه ماشین ظرفشویی، یک دستگاه ماکروفر، یک دستگاه یخچال، یک دستگاه اجاق گاز فردار، ۳۰۴ ثوپ انواع البسه و ۲۶۰۰ نخ سیگار کشف شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش کالای قاچاق کشف شده یک میلیارد و ۱۰۰میلیون ریال برآورد شد، اظهار داشت: در این رابطه دو دستگاه خودرو توقیف و ۵ نفر قاچاقچی دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ نوری با تشکر از مردم شهرستان بهار که در تمام زمینه ها با پلیس تعامل دارند از آنها خواست در صورت برخورد با موارد مشکوک از طریق سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ نزدیکترین یگان انتظامی را مطلع کرده و در صورت داشتن هرگونه انتقاد و پیشنهاد نسبت به عملکرد کارکنان این شهرستان از طریق ۱۹۷ با مسئولان این شهرستان در ارتباط باشند.