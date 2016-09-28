به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، شهرام صادقی از بهره‌برداری ۲۵ طرح اقتصاد مقاومتی در استان همدان خبر داد و افزود: این طرح‌ها شامل طرح‌های کشاورزی، صنعتی و تولیدی و نمونه آن‌ها زنبورداری، صنایع‌دستی، پرورش قارچ و ماهی است.

رئیس بسیج سازندگی استان همدان همچنین از بهره‌برداری طرح‌های عمرانی در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: تعداد این طرح‌ها نیز ۱۴ واحد است که شامل ازجمله این طرح‌ها خانه عالم، خانه بهداشت، خانه نیازمند و مسجد است.

وی همچنین از بهره‌برداری ۳ سالن ورزشی در این هفته خبر داد و گفت: ۱۴ پایگاه مقاومت بسیج نیز توسط بسیج سازندگی احداث می‌شود.

صادقی با اشاره به اینکه امسال نیز در خصوص اردوهای جهادی بیش از ۲۵ هزار نفر روز به مناطق مختلف استان همدان اعزام شدند، گفت: این افراد بیشتر از قشر بسیج طلاب، دانشجو، جامعه پزشکی و دانش‌آموز بودند.

وی با بیان این اینکه با اجرای طرح‌های مختلف بسیجی سازندگی یک هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود که این میزان اشتغال‌زایی با اختصاص ۱۵.۵ میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی باشد که ۵.۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده و امیدواریم این اعتبارات تا پایان سال محقق شود.

