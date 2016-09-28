سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومانی اقتصادی در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر ظهر امروز چهارشنبه در آئین بهره برداری از مدارس طرح برکت در محل دبیرستان ۱۰ کلاسه مسکن مهر برکت آبادان اظهار کرد: آنچه هدف اصلی ما از آمدن به اینجا بود، کمک به اشتغال استان خوزستان است.

وی افزود: نباید مردم به غیر از زجری که از بابت هشت سال در دوران دفاع مقدس کشیدن، مشکل معیشیت داشته باشند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی تصریح با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع محرومیت ها، تصریح کرد: آنچه در توانمان هست در این زمینه انجام می دهیم.

مخبر گفت: در آبادان کارهای ماندگار زیادی انجام شد اما شان و نیاز مردم آبادان بالاتر از این است.

وی با اشاره به اینکه ۲ هزار و هفت پروژه را در آبادان آغاز کرده ایم، عنوان کرد: حدود یک هزار پروژه نیز سال آینده عملیاتی می شود.

مخبر با بیان اینکه سهم ما توانمندسازی مردم به لحاظ اقتصادی است، اضافه کرد: تعهد ما ایجاد ۲۱ هزار شغل ظرف سه یا چهار سال آینده است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی با اشاره به وجود ۲۱ هزار شهید خوزستانی در دوران جنگ تحمیلی با تعهد ۲۱ هزاری این ستاد در خوزستان تصریح کرد: این موضوع اتفاق ساده ای نیست و ما نیز آن را به روح شهدا تقدیم می کنیم.

وی ادامه داد: امید می رود تا این اقدامات منشأ تحولی برای استان خوزستان باشد، به طور قطع با مساعدت و همراهی جدی استاندار خوزستان کارهای بزرگی انجام می شود.