به گزارش خبرنگار مهر، علی یونسی روز چهارشنبه در جریان سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به استان قزوین درجمع شورای اداری الموت اظهار کرد: تعصب وتنگ نظری سد شدید توسعه است.

دستیار ویژه رییس جمهوری درامور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی،‌ تاکید کرد در صورت وجود چنین تعصبانی،‌ راهکارهای اقتصادی هم راه به جایی نخواهد برد.

یونسی تصریح کرد: تعصب ،‌ مانع اتحاد و اتفاق و همچنین زمینه ساز اختلاف میان بزرگان است.

به گفته وی،‌ بن بست فکری،‌ بدترین شکل بن بست است اگر چه ممکن است دولت و کارگزاران دولتی بتوانند با تحمیل هزینه های بسیار،‌ بن بست جغرافیایی را مرتفع سازند.

دستیار ویژه رئیس جمهور،‌ همچنین خاطرنشان کرد: راه خروج از بن بست فکری جز از گذر خانواده و فرایند آموزش میسر نیست و استان قزوین استانی برخوردار و دارای پتانسیل های برجسته و قابل توجه برای توسعه است.

وی درعین حال،‌ از الموت برغم محدودیت های جغرافیایی و طبیعی،‌ به عنوان مهد علم و نیرو انسانی پرور یاد کرد ، و از مسوولان بخش خواست در کنار توجه به زیر ساخت های سخت افزاری به زیر ساخت های نرم افزاری تحت عنوان زیر ساخت فرهنگی نیز توجه کنند.

دستیار ویژه رئیس جمهوری از مسوولان نیز خواست نزاع های سیاسی را کنار بگذارند و بیشتر به توسعه مناطق روستایی توجه کنند.

یونسی در نشست مسوولان اداری الموت، همچنین اعلام کرد که سفر هیات دولت،‌ موجب تحول در استان قزوین و منطقه الموت خواهد شد.

در جریان سفر یونسی به بخش الموت غربی،‌ بخشدار این منطقه، از آغاز فاز جدید گازرسانی با پوشش تمامی روستاهای منطقه و تخصیص اعتبارات مناسب برای توسعه راههای منطقه الموت در سفر رییس جمهوری خبر داد.

بخشدار الموت غربی نیز در این جلسه ضمن خوش آمدگویی به سفیر دولت، به تشریح و تبیین عملکرد دولت یازدهم پرداخته و از تدابیر عقلایی دولت در تمام حوزه های سیاسی و اقتصادی تقدیر و تشکر کردند.

اکبر رحمتی در ادامه به توصیف موقعیت بخش الموت غربی پرداخته و گزارشی از پتانسیل های این بخش،‌ در حوزه هایکشاورزی، طبیعی و تاریخی ارائه کرد.

وی،‌ همچنین اولویت گاز رسانی به تمام نقاط روستایی بخش، فعال سازی عملیات اجرایی جاده قزوین-الموت-کلاچای، فقد منابع فرآوری، مهیا نبودن زیر ساخت های حمل و نقل، عدم مدیریت مطلوب منابع آب و فقدان مراکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی را عمده مسائل این بخش دانست.

در ادامه این جلسه جمعی از حاضرین به نمایندگی از مردم به مشکلات بخش اشاره نموده و خواستار حل این مشکلات از طریق کارگزاران دولتی شدند.