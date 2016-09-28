به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر چهارشنبه در همایش سرشماری و توسعه پایدار اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در برنامه‌ریزی مورد نیاز است، داشتن اطلاعات و آمار دقیق است که اجرای سرشماری می‌تواند نقشی مهم در دسترسی به این اطلاعات باشد.

وی به تفاوت‌های سرشماری در سال جاری نسبت به سرشماری سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: برای نخستین بار سرشماری به صورت اینترنتی انجام می‌شود که با توجه به جایگاه ویژه استان بوشهر در اینترنت، انتظار می‌رود که در سرشماری نیز از استان‌های پیشتاز باشد.

استاندار بوشهر خواستار مشارکت همه خانواده‌ها در این سرشماری شد و اضافه کرد: مدیران مدارس نیز نقشی مهم در این برنامه دارند و انتظار می‌رود که فرهنگیان در این سرشماری به خوبی عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی در استان بوشهر صورت گرفته است، بیان کرد: تجهیز کلاس‌های درس استان به سیستم‌های سرمایشی امسال به صورت جدی دنبال شد و به نتیجه رسید.

سالاری همچنین از نوسازی میز و نیمکت کلاس‌های درس استان بوشهر خبر داد و افزود: سال آینده مدارس استان بوشهر به دستگاه تکثیر و آب سردکن مجهز می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان با استفاده از اعتبارات عوارض آلایندگی و ارزش افزوده، خاطرنشان کرد: تشویق معلمان و دانش‌آموزان استان و ایجاد رقابت علمی در سطح استان در برنامه است.

استاندار بوشهر از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی در استان خبر داد و اضافه کرد: ۵۰۰ کلاس درس طی سه سال گذشته در استان بوشهر ساخته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آب استان بوشهر اشاره کرد و گفت: مصرف آب در استان بوشهر هم‌اکنون ۳۲۰ هزار مترمکعب است که برای جبران کمبود آب استان طرح‌های آبشیرین در نقاط ساحلی استان اجرا می‌شود که ظرفیت تولید آب را ۱۱۰ هزار مترمکعب افزایش می‌دهد.