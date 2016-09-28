به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر چهارشنبه در دیدار با فرماندهان انتظامی استان بر لزوم فهم شناسی تأثیر امنیت در جامعه تأکید و اظهار کرد: ظرفیت امنیت در جامعه مسئله ساده‌ای نیست و جامعه باید از نقش مؤثر نیروی انتظامی در تأمین امنیت آگاه باشد.

وی با تأکید بر اینکه جامعه باید آگاه شود که در نبود امنیت چه خطرات و آسیب‌هایی متوجه کشور می‌شود، افزود: سلامت، اقتصاد و ... بدون امنیت بی‌معناست و باید فهم شناسی امنیت مسئله بسیار مهمی است که باید ازنظر نرم‌افزاری روی آن کارکنیم.

استاندار گلستان ادامه داد: متأسفانه تاکنون با موضوع امنیت در جامعه به‌صورت شعاری و کلی برخورده شده و نسبت به تبیین دقیق و منطقی آن به‌درستی اقدام نشده است.

وی بر لزوم ارتباط بیشتر نیروی انتظامی با مردم تأکید و تصریح کرد: اگرچه مأموران و کارکنان ناجا موفق به برقراری ارتباط و تعامل دوستانه با مردم شده‌اند، اما این رفاقت‌ها در راستای برقراری همکاری‌های بیشتر باید توسعه پیدا کند.

صادقلو خاطرنشان کرد: ممکن است عده‌ای از مردم به‌طور دقیق از اهمیت و حساسیت کار ناجا آگاه نباشند که دوستانه بودن ارتباط دوطرفه علاوه بر حل این مشکل به همکاری بیشتر مردم با ناجا خواهد انجامید.

وی به عوامل برقراری و پایداری حکومت‌ها اشاره کرد و گفت: رهبری، قانون و مردم عامل اصلی بقای حکومت‌ها هستند که اگر توازن میان این عوامل برقرار نباشد، آن کشورها آسیب خواهند دید.

وی با یادآوری اینکه بسیاری از حکومت‌های طاغوتی به دلیل ناهماهنگی این بخش‌ها دچار مشکل شده و نابودشده‌اند، بیان کرد: خوشبختانه ایران اسلامی با توازن مطلوب میان این سه بخش مهم و با امنیت کامل در حال حرکت به سمت توسعه و پیشرفت است.

استاندار گلستان از کارکنان نیروی انتظامی به‌عنوان سربازان عیان و مستمر در مأموریت و سختی‌های روحی نام برد و اضافه کرد: شما ضابطان اجرایی مستمر نظام و رفیق خوب مردم هستید و اگر فهم شناسی خوبی از امنیت ارائه شوند مردم همکاران شما خواهند شد.

وی همچنین اظهار کرد: دیدم این است امنیت در جامعه عادی شده و فهم و درک درست آن نیازمند کارهای آموزشی و نرم‌افزاری است تا در موضوع امنیت مردم با اطلاعات کافی به خود آلارمی در این حوزه برسند.