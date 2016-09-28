۲۳ کلاس درس جدید در قزوین به بهربرداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود علوی ظهر چهارشنبه در حاشیه سی و یکمین سفر استانی رئیس جمهوری که به همراه هیئت دولت به استان قزوین انجام شد، با حضور مسئولین استانی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تاکستان، بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی وفرماندار این شهر از دو مدرسه در تاکستان بهره برداری کرد.

مدرسه ۱۷ کلاسه دخترانه یاس نبی در شهرستان تاکستان با زیربنای دو هزار و ۱۰۰ متر به دست وزیر اطلاعات به بهره برداری رسید.

این مدرسه با اعتبار ۳۲ میلیارد ریال ۱۷ کلاس درس جدید برای دانش آموزان تاکستانی ایجاد کرده است.

افتتاح مدرسه ۶ کلاس شهید محمد قزوینی روستای یحیی آباد نیز امروز به دست وزیری اطلاعات در تاکستان انجام شد.

وزیر اطلاعات پس از بهره برداری از ۲۳ کلاس درس جدید در قزوین در جمع مردم شهرستان تاکستان حضور یافت و به مشکلات مردم این شهرستان رسیدگی کرد.