به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسعلی مغیثی ظهر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ مداحان و روحانیون نهاوند که به مناسبت فرارسیدن ماه محرم در اداره تبلیغات اسلامی نهاوند برگزار شد ضمن تبریک و تسلیت ایام گذشته و پیش رو، گفت: از هر کس بپرسیم دلیل پیروزی انقلاب اسلامی، اداره ۸ سال جنگ تحمیلی، ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا و غیره چه بوده است اهل مذهب تشیع و ولایت‌پذیری را عامل آن عنوان می کند.

وی ادامه داد: شیعیان و مردم ایران اسلامی ولایت‌پذیری و تبعیت از دستورات مقام معظم رهبری را بر خود واجب می‌دانند و همواره نسبت به اجرای آن در تلاش هستند.

امام‌جمعه نهاوند گفت: این مردم بر همین اساس ۲۰۰ هزار شهید تقدیم استقلال فکری، سیاسی و اجتماعی ایران اسلامی کردند و نگذاشتند دشمن ذره‌ای در تصمیمات و اختیارات آن‌ها اعمال‌نفوذ کند.

وی گفت: امروز دشمن به این مهم پی برده که ایران اسلامی در جنگ مسلحانه و تن‌به‌تن جلوداری ندارد و پیروز میدان است و به فکر نفوذ از طریق تهاجم فرهنگی افتاده است همان تهاجم فرهنگی که همه ما در اقشار مختلف با آن دسته و پنجه نرم می‌کنیم.

حجت‌الاسلام مغیثی اعتیاد، عیاشی و پرسه زدن در خیابان‌ها و به دنبال نوامیس مردم بودن، روابط نامشروع، فضای مجازی پرمخاطره، شهادت عقیدتی و مذهبی، علم کردن احزاب و گروه‌های سیاسی و غیره را دام‌های دشمن در تهاجم فرهنگی عنوان کرد و گفت: آنچه در ایام ماه محرم و صفر متوجه روحانیت و مداحان می‌شود شبهاتی است که به‌وسیله برخی وارد دین و اعمال مذهبی ما شده است.

وی گفت: تمامی مراجع ما در رأس آن‌ها رهبر عالی‌قدر انقلاب اهانت به اهل تسنن را حرام می‌داند بعد عده‌ای از خدابی‌خبر لندن و انگلیس نشین که از طریق منابع انگلیسی تأمین می‌شوند در شبکه‌های ماهواره‌ای به این اقدام دهن‌کجی می‌کنند و می‌گویند که باید هفته وحدت را هفته نفرت بخوانیم و این‌ها مزدوران دشمن هستند که قصد برهم زدن اتحاد در کشور رادارند.

وی گفت: وظیفه مداحان هیئت‌ها، هیئت‌امنا و روحانیون خطیر است چراکه دشمنان با ایجاد شبهات قصد بر ریزش از هیئت‌ها و جذب افراد را دارند و باید مباحثی مطرح شود که بر این مسائل دامن زده نشود و اتحاد میان شیعه و سنی را هدف قرار ندهد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مغیثی عزاداری امام حسین را فرصتی مغتنم برای بازگشت افراد به دام افتاده برشمرد و گفت: همه افرادی که در دام تهاجم فرهنگی اجتماعی و توطئه‌های شوم دشمنان اسلام و انقلاب افتاده‌اند باید بازگردند چراکه درگاه خداوند متعال و اهل‌بیت(ع) بر توبه‌کنندگان باز است و نباید گذاشت دشمنان سوءاستفاده کنند.