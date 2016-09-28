به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی حاتمی ظهر چهارشنبه در همایش مشترک شورای پشتیبانی سوادآموزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه ریشه‌کنی بی‌سوادی تکلیف ویکی از اهداف مهم ما است، اظهار کرد: امسال به دنبال آن هستیم تمام افرادی که در نقاط استان از تحصیل جامانده‌اند را شناسایی و به کلاس‌های درس جذب کنیم.

حاتمی افزود: امسال علاوه برجذب بی‌سوادان ۱۰ تا ۴۹ سال در استان، آموزش اولیاء بی‌سواد دانش‌آموزان را نیز در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف به‌منظور توجه ویژه به سوادآموزی و انسداد بی‌سوادی در استان، عنوان کرد: در تلاش هستیم طی سال‌های آینده شاهد جذب حداکثری بی‌سوادان در خراسان شمالی باشیم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان تصریح کرد: همچنین اولویت دیگر آموزش‌وپرورش استان جذب تمام دانش‌آموزان واجد شرایط تعلیم به کلاس‌های درس اعلا کرد.

حاتمی بیان داشت: طرح انسداد بی‌سوادی برای ما یک اصل مهم است و برای ریشه‌کنی بی‌سوادی باید تمام راه‌ها را بازکنیم.