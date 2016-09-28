۱۲۰۰ بسیجی دامغانی به رزمایش الی بیت المقدس سمنان اعزام شدند

محمد خوشقدم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه یک هزار و ۲۰۰ نفر بسیجی در قالب پنج گردان و از قشرهای مختلف بسیج و از شهرهای دامغان، دیباج، کلاته رودبار و امیریه به سمنان اعزام می شوند، ابراز داشت: در طول برگزاری رزمایش همزمان با هشتم و نهم مهرماه، برنامه های رزمی و فرهنگی و صبحگاه مشترک با حضور نیروهای شرکت کننده بسیجی از شهرستان های استان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه مردم ولایت مدار و شهید پرور دامغان به خاطر خدماتشان در دفاع مقدس، نزد خداوند روسفید هستند، افزود: تقدیم۶۳۰ شهید، یک هزارو ۲۰۰ جانباز و ۳۳ آزاده سرافراز نمونه بارز از نقش و حضور مردم شهید پرور و ولایت مدار شهرستان در هشت سال دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه ناجیه دامغان با بیان اینکه در طول هشت سال دفاع مقدس۱۶ هزار رزمنده در عملیات های مختلف و در مناطق جنگی حضور داشتند، گفت: فتح المبین، محرم، رمضان، فتح خرمشهر و مرصاد از مهمترین عملیات های بوده که رزمندگان و ایثارگران دامغانی در آنها حضور داشتند.

خوشقدم با بیان اینکه دامغان در تقدیم شهدا نسبت به جمعیت رتبه دوم کشوری را دارد، افزود: هفته دفاع مقدس یادآور هشت سال ایثار، مقاومت و از خود گذشتگی ملت ایران در برابر زیاده خواهی‌های دشمنان این انقلاب و نظام است که اقتدار ایران را به رخ جهانیان کشید لذا باید گفت آن دوران از مقاطع کلیدی و فراموش نشدنی تاریخ کشورمان است و بر خلاف جنگ‌های گذشته حتی یک وجب از خاک کشورمان در اختیار دشمنان قرار نگرفت.