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۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

فرمانده سپاه دامغان:

۱۲۰۰ بسیجی دامغانی به رزمایش الی بیت المقدس سمنان اعزام شدند

۱۲۰۰ بسیجی دامغانی به رزمایش الی بیت المقدس سمنان اعزام شدند

دامغان- فرمانده سپاه ناحیه دامغان از اعزام یک هزار و ۲۰۰ نفر بسیجی از این شهرستان برای شرکت در رزمایش الی بیت المقدس در منطقه عمومی اردوگاه قدس سمنان خبر داد.

محمد خوشقدم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه یک هزار و ۲۰۰ نفر بسیجی در قالب پنج گردان و از قشرهای مختلف بسیج و از شهرهای دامغان، دیباج، کلاته رودبار و امیریه به سمنان اعزام می شوند، ابراز داشت: در طول برگزاری رزمایش همزمان با هشتم و نهم مهرماه، برنامه های رزمی و فرهنگی و صبحگاه مشترک با حضور نیروهای شرکت کننده بسیجی از شهرستان های استان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه مردم ولایت مدار و شهید پرور دامغان به خاطر خدماتشان در دفاع مقدس، نزد خداوند روسفید هستند، افزود: تقدیم۶۳۰ شهید، یک هزارو ۲۰۰ جانباز و ۳۳ آزاده سرافراز نمونه بارز از نقش و حضور مردم شهید پرور و ولایت مدار شهرستان در هشت سال دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه ناجیه دامغان با بیان اینکه در طول هشت سال دفاع مقدس۱۶ هزار رزمنده در عملیات های مختلف و در مناطق جنگی حضور داشتند، گفت: فتح المبین، محرم، رمضان، فتح خرمشهر و مرصاد از مهمترین عملیات های بوده که رزمندگان و ایثارگران دامغانی در آنها حضور داشتند.

خوشقدم با بیان اینکه دامغان در تقدیم شهدا نسبت به جمعیت رتبه دوم کشوری را دارد، افزود: هفته دفاع مقدس یادآور هشت سال ایثار، مقاومت و از خود گذشتگی ملت ایران در برابر زیاده خواهی‌های دشمنان این انقلاب و نظام است که اقتدار ایران را به رخ جهانیان کشید لذا باید گفت آن دوران از مقاطع کلیدی و فراموش نشدنی تاریخ کشورمان است و بر خلاف جنگ‌های گذشته حتی یک وجب از خاک کشورمان در اختیار دشمنان قرار نگرفت.

کد مطلب 3781836

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