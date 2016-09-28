دعوت از جوانان برای مشارکت در سرشماری عمومی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فضلی گفت: مشارکت جوانان و جامعه ورزش کشور در سرشماری موجب به دست آمدن نتایج و یافته های معتبر در این حوزه شده و به کشور در مسیر ارتقاء و تعالی کمک می کند.

وی افزود: علم آمار همواره راهنما و تکیه گاه محققان در انتخاب روش های مناسب برای جمع آوری اطلاعات بوده است، در واقع محققان برای انجام پژوهش های راهبردی و موثر در ارتقاء جامعه، همواره از این علم بهره برده و برای جمع آوری اطلاعات از جامعه مورد مطالعه، از آن استفاده می کنند. بدیهی است این موضوع در حوزه مطالعاتی ورزش و جوانان نیز مصداق دارد و همکاری جوانان و جامعه ورزش کشور در سرشماری نفوس که هم اکنون در حال انجام است ما را در انجام پژوهش های موثر و کاربردی یاری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پیش از تجزیه و تحلیل و جمع بندی نتایج یک سرشماری، مراحل گردآوری داده ها بسیار مهم و نقش آفرین است افزود: برای توفیق در مطالعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، ورزشی و همچنین تحقیقات راهبردی نیاز به داده ها و یا به اصطلاح آمار درست و به روز است چرا که تنها با این اطلاعات می توان تحلیل ها، مقالات علمی و یافته هایی کارامد برای اتخاذ تصمیمات ، برنامه ها و طرح های درست و کاربردی داشت.

فضلی افزود: بنابراین باید توجه داشت که هر گونه خدشه در داده ها و اطلاعات اولیه که نمونه آن همین موضوع سرشماری نفوس در کشور است می تواند نتایج تحلیل و یافته ها را به انحراف کشیده و کاربران و تصمیم سازان را به اشتباه بیاندارد.

سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی با تاکید بر اهمیت مشارکت در سرشماری نفوس اظهار کرد: مشارکت تمامی اقشار مردم، خانواده ها، جوانان و جامعه ورزش کشور با سرشماری نفوس، پژوهشگران را در دست یابی به داده های قابل اعتماد پشتیبانی کرده و نتایج این همکاری موجب به دست آمدن یافته ها و تحلیل های علمی و پژوهشی معتبر شده و به کشور در مسیر ارتقا و تعالی کمک می کند.