به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله درخشنده دبیر کنگره ملی عفونت و ایمنی پیش از ظهر چهارشنبه در محل تالار سینا-صدرا از افتتاح اولین کنگره ملی عفونت و ایمنی به مدت دو روز در شهر شیراز خبر داد.

درخشنده تاکید کرد:چرخه طبیعی زندگی و سلامت قطعا نمی تواند بدون حضور دامپزشکان تامین شود.

دبیر کنگره ملی عفونت و ایمنی خطاب به دامپزشکان دانشگاه شیراز گفت: امید و عقلانیت جای بزرگی در مسیر زندگی مردم دارد و کلید سلامت بخش مهمی از بهداشت در دستان من و شماست، امید بر آن است که علم و دانش با توکل به رهنمودهای مسئولان و همت نخبگانمان هر روز به سمت سویی فراتراز دیروز برود.

وی تاکید کرد: ایده برگزاری نخستین کنگره عفونت و ایمنی به اواخر سال۹۳برمیگردد و هدف اصلی برگزاری این کنگره بحث و تبادل علمی و حضور تخصصی پاتوبیولوژی بوده و محورهای کنفرانس شاملباکتری شناسی، پاتولوژی، ویروس شناسی، انگل شناسی، ایمنی شناسی، بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی است.

دبیر کنگره ملی عفونت و ایمنی تصریح کرد: دانشکده دامپزشکی شیراز برگزارکننده اصلی این کنگره است اما با توجه به بیماریهای مشترک بین انسان و دام و ارتباط با سلامت و بهداشت عمومی جامعه، این کنگره تمام مقالات حوزه پزشکی و دامپزشکی را دریافت کرده است.

وی تشریح کرد: دبیرخانه علمی این همایش بیش از ۲۰۰مقاله دریافت کرده و ازاین بین ۱۰۵مقاله به صورت پوستر و ۴۲مقاله بصورت سخنرانی ارایه میشود و همچنین دو کارگاه آموزشی تخصصی نیز برگزار میشود و تازه های علم ژنتیک در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد.

دبیر کنگره ملی عفونت و ایمنی پیش بینی کرد: دانشجویان و شرکت کنندگان در این همایش با آخرین دستاورهای این بخش آشنا خواهند شد.

درخشنده نسبت به اهمیت این کنگره تاکید کرد و گفت: اهمیت این کنگره زمانی مشخص میشود که با صنعت و دامداری پیوند میخورد,چرا که می بینیم بخشی از واکسنها و کیت های وارداتی چه هزینه ای روی دوش این حوزه میگزارد.

وی در انتهای سخنرانی خود از کمیته اجرایی کنگره بابت برگزاری این همایش قدردانی کرد.لازم به ذکر است که این کنگره از امروز به مدت دو روز در محل خیابان نشاط تالار سینا-صدرا دایر است.