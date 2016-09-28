اختلافات بین شیعه و سنی برخاسته از استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی روحانیون و مداحان شهرستان نهاوند که در آستانه ماه محرم برگزار شد، بر لزوم گفتمان سازی پیرامون بیانات امام و رهبری در ایام ماه محرم توسط روحانیون و مداحان تاکید کرد.

وی گفت: در آموزه‌های دینی ما و قرآن کریم و همچنین توصیه‌ها و تأکیدات امام خمینی و مقام معظم رهبری تاکید شده که به مقدسات کافران توهین نکنید چراکه به مقدسات شما توهین می‌کنند حال اهل تسنن مسلمان هستند و دارای جایگاه ویژه‌ای برای تمامی ما و شیعیان هستند.

فرماندار نهاوند بابیان اینکه اختلافات موجود بین شیعه و سنی برگرفته از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و متحدانش است، گفت: در ایران اسلامی به برکت انفاس قدسیه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری میان شیعیان و برادران سنی اختلافی وجود ندارد و با همت و تلاش مجاهدان خاموش و گمنام امام زمان اگر اختلافی است خنثی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه شیعیان با توجه به دستورات دینی اهل سنت را برادران دینی و ایمانی خود می‌دانند، گفت: اگر کسی چه در بین شیعیان و چه در اهل تسنن بر اختلافات دامن بزند قطعاً مهره دشمن است و به آسیاب دشمن آب می‌ریزد.

حمیدوند بابیان اینکه دشمن در بحث عزاداری‌های محرم بیکار نخواهد ماند، گفت: متأسفانه آنچه در برخی موارد از مداحان در برنامه های مختلف دیده می‌شود بی محتوا بودن اشعار آن‌هاست که به نوعی موجب اختلافات مذهبی می‌شود و باید به این مسئله توجه شود.

وی بابیان اینکه باید از مواضع تهمت دوری کرد: گفت: نباید به شکلی عمل کنیم که برخی سو استفاده کنندگان از آن برداشت و علیه مسلمانان استفاده ابزاری کنند.

فرماندار نهاوند با اشاره به برخی مسائل انتظامی و ترافیکی موجود در شهرستان طی ایام دهه اول ماه محرم به علت تعدد هیئت مذهبی نهاوند، گفت: نیروی انتظامی طبق روال سال‌های قبل نسبت به موضوع کنترل رفت‌وآمدها و تردد هیئت‌ها نظارت خواهد داشت.