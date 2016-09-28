اختصاص۲۰میلیاردتومان اعتباربرای سرمایه گذاری در روستاهای استان

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبال ظهر چهارشنبه درکارگروه گردشگری استان، افزود: ۱۵ درصد از سود بانکی این تسهیلات توسط دولت پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه عوامل اصلی و شاخصهای اولویت دار در توسعه استان بر مدار توسعه گردشگری آب و کشاورزی است، اظهار داشت: دولت در سفر خود به استان برای توسعه بخش گردشگری و سرمایه گذاری در دیگر بخشهای این استان ۱۴۰ میلیارد تومان سود تسهیلات را پذیرفته است.

نیک اقبالی افزود: همه کسانی که در هر بخشی و یا در هر نقطه ای از این استان سرمایه گذاری کنند، تسهیلات ارزان قیمت دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: این یک فرصت کم سابقه ای برای هرگونه سرمایه گذاری در استان برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و پیشرفت استان است.

نیک اقبالی بیان کرد: در این راستا همه دستگاه های اجرائی باید برای ایجاد طرحهای سرمایه گذاری و اقتصادی در هر بخشی با متقاضیان سرمایه گذاری همکاری و تعامل ویژه داشته باشند.

وی اظهار داشت: توسعه سرمایه گذاری در استان به توسعه اقتصادی استان و اشتغالزایی کمک می کند.