۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد:

اختصاص۲۰میلیاردتومان اعتباربرای سرمایه گذاری در روستاهای استان

یاسوج - معاون عمرانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: دولت برای هرگونه سرمایه گذاری در بخش ویژه روستاهای استان ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبال ظهر چهارشنبه درکارگروه گردشگری استان، افزود: ۱۵ درصد از سود بانکی این تسهیلات توسط دولت پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه عوامل اصلی و شاخصهای اولویت دار در  توسعه استان بر مدار توسعه گردشگری آب و کشاورزی است، اظهار داشت: دولت در سفر خود به استان برای توسعه بخش گردشگری و سرمایه گذاری در دیگر بخشهای این استان ۱۴۰ میلیارد تومان سود تسهیلات را پذیرفته است.

نیک اقبالی افزود: همه کسانی که در هر بخشی و یا در هر نقطه ای از این استان  سرمایه گذاری کنند، تسهیلات ارزان قیمت دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: این یک فرصت کم سابقه ای برای هرگونه سرمایه گذاری در استان برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و پیشرفت استان است.

نیک اقبالی بیان کرد: در این راستا همه دستگاه های اجرائی باید برای ایجاد طرحهای سرمایه گذاری و اقتصادی در هر بخشی با متقاضیان سرمایه گذاری همکاری و تعامل ویژه داشته باشند.

وی اظهار داشت: توسعه سرمایه گذاری در استان به توسعه اقتصادی استان و اشتغالزایی کمک می کند.

کد مطلب 3781860

