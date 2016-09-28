قیام امام حسین(ع) سرمشقی برای آزادگان و گسترش دهنده اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر چهارشنبه در چهاردهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان امام حسین(ع) که در تالار شهید آوینی بندرعباس در حال برگزاری است، گفت: هرچه از عمر قیام عاشورا می گذرد بر عظمت آن افزوده است و یاد و خاطره شهدای این قیام در دل ما سرزنده تر می شود و این قیام سرمشقی برای آزادگانی است.

جادری با ابراز خرسندی از برگزاری این اجلاس در استان هرمزگان، عنوان کرد: میزبانی از خادمان و پیرغلامان حسینی لیاقتی می خواهد که به لطف خدا در چهاردهمین اجلاس این لیاقت شامل مردم دریادل و حافظان خلیج همیشه فارس و این استان عاشورایی شد.

وی ادامه داد: هرچه از عمر قیام عاشورا می گذرد بر عظمت آن افزوده است و یاد و خاطره شهدای این قیام در دل ما سرزنده تر می شود و این قیام سرمشقی برای آزادگانی است که از ارزش های الهی دریغ نمی کنند و در برابر گردن کشان استوارند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه ظالمان عالم به خیال خود ریشه های این قیام عظیم را نشانه گرفته و هرساله با بیان شبهاتی آن را تضعیف کنند، اظهار داشت: اما با این حال هرساله عزاداری امام حسین (ع) با شور و قدرت مضاعفی برپا می شود و ذکر هنرمندانه مناقب ائمه معصومین در این راه با ارزش و ستودنی است.

جادری تصریح کرد: چهاردهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی که با همت قابل تقدیر رسانه ملی و مدیریت تدبیر و امید در استان هرمزگان برگزار می شود صدقه جاریه ای است که جان انسان ها را با مصائب امام حسین شستشو می دهد و بذر شهامت و قیام الهی را به بار می نشاند و این قیام اسلام را در جهان گسترش می دهد.

وی گفت: پیرغلامانی از ۱۷ کشور جهان در این اجلاس حضور دارند و ندای شرف و وجدان انسانی و آزادگی را سر می دهند و اثرات برگزاری آن در آستانه محرم در جان شیفتگان حسینی مضاعف می شود.