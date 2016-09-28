به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز در بازگشت از نیویورک وارد آنکارا شد و وزیران خارجه دو کشور با هم در مورد مسائل منطقه ای گفتوگو کردند، این دیدار بیش از سه ساعت به طول انجامید.

ظریف سپس با حضور در ساختمان نخست وزیری، با بینالی یلدریم دیدار کرد.

سفر ظریف به ترکیه بازتاب گسترده ای در رسانه های ترکیه داشته است، رسانه های ترکیه این سفر را غیر رسمی و غیر منتظره اعلام کردند.

دیدار وزیران خارجه دو کشور بدون حضور رسانه ها برگزار شد و دیدار با نخست وزیر ترکیه نیز به همین صورت در پشت درهای بسته انجام می شود.

ناظران آگاه در آنکارا می گویند: سفر ظریف به آنکارا توجه محافل خبری و دیپلماتیک را در آنکارا به خود جلب کرده است زیرا این سفر در شرایطی صورت می گیرد که رویکرد تازه ای در آنکارا در خصوص حل بحران سوریه مطرح است؛ عملیات سپرفرات ترکیه در شمال سوریه از ۲۴ اوت گذشته شروع شده و بیش از یک ماه است که ادامه دارد، در مرحله جدیدی از این عملیات، پیشروی نیروهای ترکیه به سوی الباب و رقه مطرح شده است و روابط آنکارا واشنگتن نیز به خاطر اصرار آمریکا در حمایت از پ. ی.د در شمال سوریه ملتهب شده است.

همین ناظران با اشاره به اینکه این سومین دیدار وزیران خارجه دو کشور و دومین دیدار ظریف با نخست وزیر ترکیه طی دو ماه اخیر است، ادامه رایزنی های فشرده دو طرف را به عنوان کشورهایی که بر لزوم حفظ تمامیت ارضی عراق و سوریه تاکید دارند، بسیار مهم ارزیابی می کنند.

وزیر خارجه کشورمان اواخر مرداد ماه گذشته به ترکیه سفر کرد و دیدارهایی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری، بینالی یلدریم نخست وزیر و چاوش اوغلو داشت.

به دنبال این دیدارها، چاوش اوغلو نیز در سر راه سفر خود به هند٬ به تهران آمد و با ظریف در خصوص تحولات منطقه گفت و گو کرد.