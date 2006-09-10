شروع خوبي در ليگ برتر داشتيم/ استقلال معايبش را برطرف مي كند

محمد نوازي با بيان اين مطلب به خبرگزاري مهر گفت: نمايشي قابل قبول برابر ذوب آهن داشتيم و توانستيم بازي نخستمان در ليگ برتر را باپيروزي پشت سر بگذاريم. در كل شروع خوبي براي استقلال بود.

وي افزود: به جهت دوري نفرات ملي پوش از تيم و غيبت آنها در دوران آماده سازي پيش فصل، نوعي ناهماهنگي بين بازيكنان وجود داشت، البته جاي نگراني نيست و اين مشكل نيز بطور حتم طي هفته هاي آتي برطرف خواهد شد.

نوازي با اشاره به شرايط مطلوب تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: اين تيم را مي توان به عنوان يكي از مدعيان اصلي قهرماني برشمرد، تيمي هماهنگ با پشتوانه فكري قوي كه شايد اگر با تيمي غير از استقلال بازي ميكرد در شروع ليگ مغلوب نمي شد.

اين هافبك با تجربه كه در بازي روز شنبه گل نخست تيمش را به ثمر رساند و در نقش سازنده گل دوم نيز ظاهر شد، تاكيد كرد: پيش از زدن ضربه پنالتي استرس زيادي داشتم كه آن نيز متاثر از ناكامي هاي اخيرم در زدن ضربات پنالتي بود، با اين حال مربيان اطمينان كرده و اين ماموريت سخت را به من واگذار كردند و خوشحالم كه پاسخ اعتماد آنها را با گلزني دادم.

وي تصريح كرد: تلاش مي كنم تا همانند بازي برابر ذوب آهن بهترين بازيكن تيمم باشم. موفقيت دربازي نخست ليگ باعث نمي شود ذره اي از تلاش و توانم براي پيشرفت بيشتر و موفقيت استقلال كم شود.