به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان دقایقی پیش در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان قزوین که با حضور مسئولان استانی و کشوری در اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: این همایش و نشست ها برای نسل جوان استان فرصت شغلی و عزم مدیریتی ایجاد خواهد کرد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: ظرفیت های کم نظیر ایران در ابعاد مختلف برای همگان مشخص است اما مسئله جدی این است که چطور می توان این ظرفیت های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم.

وی ابراز کرد: استان قزوین پتانسیل حمل و نقل بی نظیر، ظرفیت کشاورزی عظیم و سابقه صنعتی ارزشمندی در استان قزوین وجود دارد اما این به معنای نبود مشکل نیست و هنوز این استان در بخش های مختلف با مشکلات فراوانی دست به گریبان است.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به لزوم مشکل گشایی در ابعاد مختلف ابراز داشت: در حال حاضر شرایط تازه ای در اقتصاد ایران ایجاد شده است و می توان امیدوار بود که مشکلات دوره تحریم تا حد زیادی از بین رفته است و اکنون فرصتی برای رسیدن به تحقق اهداف است.

نهاوندیان تصریح کرد: مشکلات تکنولوژی، منابع انسانی و دسترسی به بازار فروش مشکلات بنگاهی افراد است اما نوسانات ارزی، سیاست صنعتی و سیاست های حاکم از مشکلات برون بنگاهی است و انتظار این است که سیاستگذار در رفع این مشکل موفق عمل کند.

مسئول دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: تولید کننده داخلی در شرایط گذشته کشور این بود که مشکلات برونزا تهدید های فراوانی را برای تولثید کننده و صنعت گران ایجاد کرده بود چراکه تورم در قیمت مواد اولیه نیز تاثیر فراوانی داشت و با سیاست های ارزی اجازه افزایش قیمت برای تولید کننده یا وجود نداشت یا محصولات وارداتی با قیمت پایین تر بازار را تامین می کردند.

وی از مشکلات بانکی نیز سخن گفت و افزود: همه مشکلات در دوره تحریم سبب شده بود تا تولید کننده داخلی از نظر اقتصادی بسیار آسیب پذیر تر باشد که به لطف خداوند از این مرحله عبور کرده ایم.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به رفع موانع از مسیر راه صنعت گران و تولید کنندگان گفت: موانع تا حد زیادی از میان برداشته شده است اما این به معنای رسیدن به موفقیت کامل نیست و تولثید کننده باید بداند در رقابت امروزه دنیا جز با مدیریت درست امکان پذیر نخواهد بود.

نهاوندیان با اشاره به رویکرد کشورهای مختلف به ایران گفت: دیپلماسی ما امروز ماموریت بازار گشایی را دارد و ما برای فصل جدید اقتصاد و روابط دیپلماسی ایران قرار داریم.

وی تصریح کرد: نسل جوان جویای کار امروز اولویت یک کشور هستند و از گذشته نیز قابل پیش بینی بود که در دهه ۹۰ یک جمع عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور وجود خواهد داشت و اقتضائات مورد نیاز باید زمینه سازی و پیش بینی می شد اما به هر حال خوشبختانه بسیاری از این مشکلات امروز پشت سر ما قرار دارد.

نهاوندیان بیان کرد: خوشبختانه گزارش هایی که من دریافت کردم از جلساتی که در حوزه سرمایه گذاری برگزار شده است وضعیت امیدوار کننده ای در استان قزوین وجود دارد و همین که در ۶ ماه نخست امسال نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان صورت گرفته است شاهدی بر این مدعاست.