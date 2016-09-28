بررسی علل نشست زمین در تهران با حضور وزیر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور اسماعیل نجار ضمن اعلام این خبر گفت: این تصمیم در جلسه این هفته شورای معاونین وزارت کشور اتخاذ شده است و به زودی در محل این وزارتخانه تشکیل می شود.

وی افزود: هم اینک موضوع نشست های مکرر زمین در پایتخت و به ویژه در منطقه شهران که منجر به جان باختن دو تن از هموطنان شد از سوی دادستانی در حال پیگیری است.

نجار خاطرنشان کرد: رخداد این نشست های زمین در برخی نقاط تهران خسارات جانی و مالی را به دنبال داشته است.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: کارشناسان بخش های مختلف همچون مرکز تحقیقات، مرکز زمین شناسی و سازمان آب در زمان حاضر ، علت نشست زمین را چسبندگی خاک و حفاری مترو اعلام کرده اند اما هنوز دلیل قطعی این حوادث اعلام نشده است.

نجار افزود: برخی دیگر از کارشناسان با مقصر برشمردن سازمان آب، علت نشست زمین شهران را نشت آب دانستند که البته این موضوع با بررسی های دقیق تر کارشناسی منتفی اعلام شد.

معاون وزیرکشور گفت: بنده هم پس از بازدید از نقطه حادثه دیده شهران که نشست کرده بود؛ طبق نظر جمیع کارشناسان که به ما اعلام شده بود به یکی از خبرگزاری ها عنوان کردم که نشست به دلیل حفاری مترو بوقوع پیوسته است که البته آقای درویش مدیرعامل مترو پس از این اظهار نظر، ما را متهم به سیاسی کاری دانستند.

نجار ادامه داد: دادستانی در هر صورت هنوز نظر نهایی خود را راجع به علت نشست زمین اعلام نکرده است و منتظر نظر قطعی دادستانی در این موضوع هستیم .