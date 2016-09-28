بیش از ۱۰ هکتار پارک محله ای در زنجان افتتاح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ملائی یگانه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرداری زنجان نسبت به توسعه فضای سبز با لحاظ شاخص های زیست محیطی تاکید دارد و در سال جاری افتتاح و بهره برداری از ۱۵ پارک محله ای هدف گذاری شده است.

وی با بیان اینکه از این ۱۵ پارک محله ای ۱۰ پارک افتتاح شده است، افزود: این ۱۰ پارک افتتاح شده ۱۰.۸ هکتار فضای سبز به فضای سبز موجود شهر زنجان اضافه شده است. در نیمه دوم سال نیز نسبت به افتتاح پارک های دیگر اقدام می شود.

یگانه یکی از رویکردهای مهم شهرداری را توجه به فضای سبز و توسعه درختکاری در این راستا عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا استفاده بهینه از آب برای آبیاری فضای سبز و توسعه فضای سبز با محوریت درختکاری مورد توجه قرار گرفته و طرح های مشابه اجرا شده است.

شهردار زنجان توسعه متوازن فضای سبز شهری در زنجان را مورد تاکید قرار داد و گفت: شهرداری زنجان تلاش کرده توازن لازم برای توسعه فضای سبز در مناطق مختلف را رعایت کند و عدالت محوری را مورد تاکید قرار داده است.

یگانه از کاهش قابل توجه آبیاری از آب شرب برای فضای سبز خبر داد و گفت: در سال گذشته و امسال به نسبت سال های گذشته شاهد کاهش قابل توجه استفاده از آب شرب و جایگزینی با آب خام صورت گرفته است.

وی از پرداخت هزینه ۳ میلیارد تومانی در سال ۹۳ برای آب بهای مصرفی در فضای سبز خبر داد و اظهار داشت: این مبلغ در سال گذشته به ۸۰۰ میلیون تومان کاهش داشته است. تاکید بر کاهش این میزان و استفاده بهینه از آب مصرفی مورد تاکید است.

شهردار زنجان استفاده از روش ها و تجهیزات مدرن و به روز برای کاهش مصرف آب و هدفمندی مصرف را یادآور شد و گفت: در سال جاری آبیاری فضای سبز از روز به شب تغییر یافته تا بهره وری کار بالا رود.

یگانه به وجود سه بوستان ارم، گلستان و ملت در شهر زنجان اشاره کرد و گفت: اضافه شدن زنجان کوه و خانه بوران در جنوب شهر بر این بوستان ها افزوده است. خانه بوران بزرگ ترین بوستان و پارک جنگلی زنجان خواهد بود.

وی به مساحت درختکاری در این دو نقطه اشاره کرد و یادآور شد: در زنجان کوه مطابق برآوردها ۴۰ هکتار و در خانه بوران ۱۳۹ هکتار فضای سبز و پارک و جنگل را خواهیم داشت.