رونمایی از ۵ دستاورد علمی در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس در مراسمی با حضور مسئولان از ۵ توانمندی علمی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه رونمایی به عمل آمد.

طی این مراسم ۵ گواهینامه تعالی سازمانی از اروپا، طراحی نرم افزار دارویی، اختراع دستگاه لاپراسکوپی پرتال، راه اندازی شبکه داخلی کابلی بیمارستان برای ایجاد ارتباط مستمر با بیماران به نام شبکه ثامن یک و دو و نرم افزار مدیریتی با عنوان «سان نرس» برای وحدت رویه سازمانی رونمایی شد.

سید قاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج توانمندی، عزت و اقتدار قرار دارد و قدرت‌های دنیا را به زانو درآورده است.

این نماینده مجلس با یادآوری گوشه‌ای از وقایع ۸ سال دفاع مقدس گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب، هجمه استکبار جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

وی عزت و سربلندی ایران اسلامی را مرهون دفاع همه جانبه و ایستادگی ملت در دوران ۸ سال دفاع مقدس دانست و گفت: در دوران دفاع مقدی ایران اسلامی مقابل قدرت‌های شرق و غرب ایستادگی کرد.

جاسمی ایران را کشوری برخوردار از امنیت، دفاع و بنیه نظامی مطلوب در این برهه از زمان دانست و گفت: افزایش توان بازدارندگی و دفاعی نیاز کشور است و باید همیشه در اوج آمادگی باشیم.

وی تفکر بسیجی را از عوامل بازدارنده در برابر دشمنان دانست و گفت: تفکر بسیجی، جوانان این سرزمین را به سمت پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور سوق می‌دهد و آماده دفاع از نظام‌اند.

جاسمی در ادامه از پیگیری مشکلات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مجلس خبر داد و افزود: خدمات این دانشگاه به مردم استان قابل تقدیر است.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات به بیماران و تکریم ارباب رجوع مهمترین رسالت مجموعه این بیمارستان است.

بهنام مخصوصی با اشاره به رونمایی ۵ دستاورد علمی در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه گفت: با راه‌اندازی و افتتاح این پروژه‌ها فرآیندهای اداری و کیفیت خدمات درمانی به بیماران سرعت و کیفیت بهتری خواهد داشت.

وی در ادامه از مقوله تحقیق و پژوهش به عنوان یکی از اولویت‌های بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه یاد کرد و گفت: برنامه‌هایی برای کیفیت هر چه بیشتر در این بیمارستان انجام می‌شود.