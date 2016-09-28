واریز ۸۴۲میلیارد تومان حقوق دولتی بابت انتقال خودرو به خزانه دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی با بیان اینکه از این مبلغ‌ ۲۸۰ میلیارد تومان آن بابت حق‌الثبت و ۵۶۱ میلیارد تومان بابت مالیات نقل و انتقال بوده است، گفت: به موجب ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۱۰ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴، وصول مالیات و حقوق دولتی مذکور هنگام تنظیم اسناد قطعی و وکالت بابت فروش خودرو برعهده دفاتر اسنادرسمی محول شده است.

به گفته وی از ۲۸۰ میلیارد تومان حق‌الثبت مذکور، ۱۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب جمعیت هلال احمر و ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری واریز می‌شود.

دشتی اردکانی ادامه داد: این مبلغ واریز شده، بابت ۲ میلیون و ۵۸۵ هزار فقره سند قطعی خودرو و یک میلیون و ۴۶ هزار فقره وکالت برای فروش خودرو و وسایل نقلیه موتوری توسط ۷۰۹۸ دفتر اسنادرسمی در سراسر کشور وصول شده است.