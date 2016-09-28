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۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۱

توسط دفاتر اسناد رسمی در سال گذشته صورت گرفت؛

واریز ۸۴۲میلیارد تومان حقوق دولتی بابت انتقال خودرو به خزانه دولت

واریز ۸۴۲میلیارد تومان حقوق دولتی بابت انتقال خودرو به خزانه دولت

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی پارسال ۸۴۲ میلیارد تومان بابت مالیات برای فروش انواع خودرو و وسایل نقلیه موتوری وصول و به حساب خزانه واریز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی با بیان اینکه از این مبلغ‌ ۲۸۰ میلیارد تومان آن بابت حق‌الثبت و ۵۶۱ میلیارد تومان بابت مالیات نقل و انتقال بوده است، گفت: به موجب ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۱۰ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴، وصول مالیات و حقوق دولتی مذکور هنگام تنظیم اسناد قطعی و وکالت بابت فروش خودرو برعهده دفاتر اسنادرسمی محول شده است.

به گفته وی از ۲۸۰ میلیارد تومان حق‌الثبت مذکور، ۱۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب جمعیت هلال احمر و ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری واریز می‌شود.

دشتی اردکانی ادامه داد: این مبلغ واریز شده، بابت ۲ میلیون و ۵۸۵ هزار فقره سند قطعی خودرو و یک میلیون و ۴۶ هزار فقره وکالت برای فروش خودرو و وسایل نقلیه موتوری توسط ۷۰۹۸ دفتر اسنادرسمی در سراسر کشور وصول شده است.

کد مطلب 3781923

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