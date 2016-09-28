سرانه اراضی کشاورزی کشور رو به کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفایی عصر چهارشنبه در دومین کنگره تخصصی مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران که با محوریت ارائه پانل تخصصی «گذشته، حال و آینده نظام های بهره برداری آب و کشاورزی در ایران» در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد، اظهار کرد: در کشور با مشکل مدیریتی مواجه هستیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در نظام های بهره برداری که به ساز و کار مربوط می شود عملکرد قابل قبولی نداشته ایم، گفت: ضعف زیرساخت ها باعث شده است توسعه پایدار کشاورزی محقق نشود.

صفایی گفت: پایین بودن سهم سرمایه گذاری حوزه کشاورزی که تنها ۵ درصد است، موازی کاری دستگاه های اجرایی در مدیریت منابع پایه، عدم واگذاری امور تصدی گری به بخش های غیردولتی، ضعف در اجرای قوانین مرتبط، محدودیت های آب و خاک و افت آب های زیرزمینی از جمله عوامل درونی موانع دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی است.

معاون وزیر جهادکشاورزی خرد و کوچک بودن اراضی، تعداد قطعات و غیرهندسی بودن اراضی، پایین بودن راندمان آبیاری، چالش مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری، بالا بودن سن بهره برداران و کم سوادی و بی سوادی آنان، ناسازگاری روش های واگذاری اراضی بدون در نظر گرفتن نظام بهره برداری مناسب، محدودیت توسعه مکانیزاسیون با توجه به تعدد و اندازه قطعات زراعی و ضرورت رعایت بیشتر استانداردهای کیفی در تولیدات را از جمله عوامل بیرونی موانع دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی در کشور اعلام کرد.

وی با اشاره به تعداد واحدهای بهره برداری در کشور و روند تغییرات آنها، گفت: تعداد بهره برداران قطعات کشاورزی کمتر از ۲ هکتار روند افزایشی داشته و نتوانستیم آن را مهار کنیم.

صفایی به روند کاهش سرانه اراضی کشاورزی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: سرانه اراضی کشاورزی در سال ۱۳۵۲ حدود ۵ هزار متر مربع بود که این میزان در سال ۱۳۹۳ به ۲ هزار و ۲۶ مترمربع رسیده که پیش بینی می شود در سال ۱۴۳۰ به یک‌هزار و ۱۰۰ متر مربع برسد که نشان دهنده محدودیت در سرانه است.

وی به وضعیت موجود نظام های بهره برداری در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۳۷۰ شرکت تعاونی تولید در سطح ۲.۲ میلیون هکتار، ۶۲ اتحادیه شرکت های تعاونی، ۴۰ شرکت سهامی زراعی و ۱۶ شرکت کشت و صنعت دولتی در کشور وجود دارد که بخشی از آنها به بخش خصوصی واگذار شده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به رویکردها و اهداف جهادکشاورزی در برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد و افزود: تغییر رویکرد پروژه محوری به فرآیند محوری، اتخاذ رویکرد جدا کردن مدیریت از مالکیت و تغییر رویکرد به سمت حمایت از واحدهای متوسط و بزرگ کشاورزی از مهمترین این برنامه ها محسوب می شود.



صفایی به برنامه نظام های بهره برداری در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: ایجاد و ساماندهی ۱۸۰ تشکل بهره برداران آب و زمین، استقرار مدیریت مشارکتی آب در طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی، ساماندهی نظام های بهره برداری طرح ۵۵۰ هکتاری خوزستان و ایلام و نیز طرح آبیاری ۴۶ هزار هکتاری سیستان از مهمترین برنامه ها به شمار می رود.