زمین چمن طبیعی باشگاه آبادان افتتاح شد

رئیس خدمات اجتماعی شرکت پالایش نفت آبادان در حاشیه این آئین در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امید می رود تا به برکت نام این شهید بزرگوار و همت مسئولان و دلسوزان ورزش موجبات رشد و توسعه ورزش و رشد مراتب اخلاقی ورزشکاران فراهم شود.

حسن گله داری افزود: با توجه به کمبودها و کاستی هایی که در حوزه ورزش و نبود امکانات و تسهیلات مناسب ورزشی در شهر به ویژه زمین های فوتبال طبیعی، عملیات غیر صنعتی و اداره خدمات اجتماعی با همکاری اداره خدمات و مهندسی عمومی شرکت پالایش نفت آبادان، حمایتهای مدیرعامل و با استفاده از ظرفیت های موجود در این شرکت و با حداقل هزینه اقدام به ساخت ۲ قطعه زمین فوتبال چمن به ابعاد ۶۰ در ۴۰ متر برای آموزش و تمرین فوتبال نونهالان و نوجوانان در باشگاه آبادان کرد.

وی اضافه کرد: همچنین ساخت سه قطعه زمین فوتبال استاندارد و چمن طبیعی در منطقه بوارده جنوبی را نیز آغاز کرده ایم.

گله داری تصریح کرد: برای ساخت این زمین چمن که به مدت یک سال به طول انجامید از چمن طبیعی آفریقایی(برموداگراس) استفاده شده است.

رئیس خدمات اجتماعی شرکت پالایش نفت آبادان از جمع آوری خاکهای سطحی و جایگزینی خاک شیرین به عمق ۲۰ سانتیمتر از کل زمین، ایجاد آسفالت کنار زمین، نصب و به کاراندازی لوله های زهکش، تسطیح خاک، تهیه و پهن کردن توری ضد اشعه آفتاب (ضد یووی) به وسعت کل زمین، تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه پمپ شناور ۲ اینچی برقی برای پمپاژ آبهای خروجی لولههای زهکش به بیرون از زمین، نصب و راه اندازی سیستم آبیاری فشار قوی با چهار عدد آبپاش ۳.۴ اینچ برای آبیاری کل چمن و آبیاری و نگهداری مستمر چمن در طول روز به عنوان برخی کارهای صورت گرفته برای آماده سازی این زمین نام برد.

وی ابراز امیدواری کرد تا سایر ادارات و سازمانهای شهری نیز با احداث سالن، زمین فوتبال و استخر زمینه پیشرفت و شکوفایی ورزش را سبب شوند.

به گزارش مهر، در آئین افتتاح این زمین چمن یک مسابقه فوتبال به صورت نمایشی میان تیمهای نونهالان صنعت نفت و فرزندان کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان برگزار شد.

سردار شهید «حمید طاهری» از فرماندهان جنگ و از کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان و البته از فوتبالیست های خوش نام و ارزشمند شهر آبادان بود که در جنگ تحمیلی به درجه رفیع شهادت نائل شد.