به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی عصر چهارشنبه در چهاردهمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی که در سالن تالار شهید آوینی شهر بندرعباس برگزار شد اظهار داشت: بشریت امروز نیازمند دریافت پیام عاشوراست و اگر امروز داعش در عراق، سوریه و یمن و سایر کشورها دست به جنایت می زند به دلیل فاصله گرفتن از مکتب امام حسین(ع) است.

وی با انتقاد از سکوت بشریت در برابر جنایت های داعش افزود: اگر بشر امروز از مکتب امام حسین(ع) فاصله نمی‌گرفت در برابر جنایات داعش سکوت نمی کرد و در برابر این همه جنایات واکنش نشان می داد.

آیت الله نعیم آبادی تصریح کرد: گریه اساس فاضل است و کسانی که امروز در جامعه به گریه می خندند فکر آنها مشکل دارد.

وی خاطرنشان کرد: گریه امام حسین(ع) برای بشر امروز درس است.

امام جمعه بندرعباس در ادامه بیان داشت: پیرغلامان حسینی باید در کنار روضه خوانی در انتقال پیام مکتب امام حسین(ع) همت به خرج دهند زیرا جامعه امروز نیازمند پیام مکتب امام حسین(ع) است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان اظهار داشت: اگر بیش از یک میلیارد مسلمان جهان اسلام متحد شوند و به خروش درآیند داعش، اسرائیل و آمریکا در برابر خروش آنها هیچ است.

آیت الله نعیم آبادی تصریح کرد: در ماه محرم وظیفه همه ما این است که پیام نهضت عاشورا را به همه جهانیان منتقل کنیم زیرا بشر امروز تشنه پیام نهضت امام حسین(ع) است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: مداحان و پیرغلامان حسینی در ایام ماه محرم پیام نهضت عاشورا را به نسل جوان به طور شفاف منتقل کنند و به تبیین اهداف قیام سید الشهدا (ع) به نسل جوان بپردازند.

وی در پایان گفت: اگر بشر امروز با امام حسین(ع) باشد بسیاری از مشکلات پیش روی آن قابل حل است.