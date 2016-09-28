تولید گاز ایران به ۱۰۰۰میلیارد متر مکعب در روز خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عراقی ظهر چهارشنبه در خلال همایش ایمنی، بهداشت، محیط زیست و گاز استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران، بیان داشت: در حال حاضر ایران اسلامی ۶۰۰میلیارد متر مکعب گاز از عسلویه و منطقه گازی جنوب برداشت می کند که این رقم به یک هزار میلیارد خواهد رسید.

وی افزود: این افزایش بر اساس برنامه جامع راهبردی مصوب در هیئت دولت و با برنامه ریزی اصولی در منطقه جنوب تا ۱۸ماه آینده محقق می شود و ان شاالله این افزایش در کنار صادرات و تامین نیاز داخلی، برابری میزان برداشت از منطقه گازی را با کشور قطر به ارمغان می آورد.

۸۵درصد مناطق روستایی از نعمت گاز برخوردارند

رئیس شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی امروز ۸۵درصد مناطق روستایی کشور از نعمت گاز برخوردارند، گفت: امروز تنها برخی از شهرهای ایران به خصوص در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان باید نسبت به تجهیز گاز اقدام شوند که خوشبختانه شهر زاهدان با تخصیص ۱۰۰میلیارد تومان، تماما از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهد شد.

عراقی با بیان اینکه سعی داریم در سایر شهرهای ایران اسلامی نیز این اقدامات را صورت دهیم، ابراز داشت: نگاه دولت به مقوله گازرسانی، نگاهی ویژه نسبت به مناطق محروم است.

وی در پاسخ به سوالی با موضوع صادرات گاز به هند و پاکستان، توضیح داد: ایران خوشبختانه توانایی صادرات به کشورهای همسایه را دارد کما اینکه این مقوله با خط لوله موسوم به صلح تا کنون عملی شده است لذا باید گفت ما همواره به تعهدات خود درباره افغانستان، پاکستان و هند پایبند هستیم اما طرف مقابل در اجرای برخی تعهدات کُند عمل می کند که باید این مقوله بررسی شود اما به مردم اطمینان خاطر می دهیم که طرف ایرانی این معامله کاملا پای کار است.