اعطای ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی البرز

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح سومین نمایشگاه خودرو استان البرز، با اشاره به اینکه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز برای رفع مشکلات تولیدکنندگان البرزی اقدامات شایان توجهی را انجام داده است، اظهار کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان پیرو این هدف رایزنی های خوبی با بانک های عامل برای اعطای تسهیلات انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات بانکی به سبب اخذ تصمیمات دولت برای کاهش مشکلات واحدهای تولیدی در البرز به طور جد انجام می شود، افزود: مبالغی برای استان ها برای تامین اعتبار سرمایه در گردش و طرح هایی با پیشرفت فیزکی بالای ۶۰ درصد لحاظ شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز خاطرنشان کرد: خوشبختانه جلسات متعددی در گروه کارشناسی برگزار و درخواست واحد ها رسیدگی شده تا تسهیلات لازم به آن ها اعطا شود.

وی با اعلام اینکه تا این لحظه بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای تولیدی در بخش صنعت معدن و کشاورزی قرار داده شده است، گفت: درصدد هستیم این رقم را افزایش دهیم.

موفق بیان کرد: جلسات مختلفی به منظور افزایش سرعت بانک ها برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی برگزار شده است.