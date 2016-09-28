به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی، اظهار داشت: کار شما بسیار سخت است و شما خدمت بزرگی را به مردم و جامعه ارائه می کنید.

وی گفت: امام صادق(ع) امنیت، عدالت و بهبود وضع اقتصادی مردم را سه عامل مهمی دانسته اند که همه به آن احتیاج دارند و باید برای تحقق آنها تلاش کرد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه امنیت بستر زندگی مردم است، افزود: شما امنیت سازان که در این مسیر گام برداشته اید، توانسته اید امنیت را در مملکت با همه وسعتش برقرار کنید و هر قدمی که در این مسیر بر می دارید اجر بسیاری نزد خداوند دارد.

وی ادامه داد: برقراری امنیت توسط پلیس باید همراه با اخلاق و معنویت باشد که این نکته را بارها مقام معظم رهبری تأکید کرده اند.

آیت الله نوری همدانی به تعداد کشته شدگان در تصادفات جاده ای اشاره کرد و گفت: علاوه بر تلاش پلیس باید فرهنگ سازی در این زمینه صورت گیرد.

وی عنوان کرد: باید نیروهای نظامی از طریق رسانه ها با مردم ارتباط بر قرار کند و موازین اخلاقی و اسلامی جرائم را با مردم به ویژه جوانان در میان بگذارند.