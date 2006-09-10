روند افزايشي قيمت گوشت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، با نزديك شدن به ماه رمضان و افزايش مصرف گوشت به نظرمي رسد قيمت گوشت روند صعودي در بازار خواهد داشت .

اين در حالي است كه مسئولان وزارت خانه هاي مرتبط به منظور تعديل بازار و جلوگيري از افزايش قيمت ها در آستانه ماه رمضان اقدام به عرضه گوشت مرغ ؛‌قرمز و تخم مرغ در بازار كرده اند .

براساس گفته هاي مدير عامل شركت پشتيباني امور دام و درراستاي سياست هاي اتخاذ شده ، توزيع و عرضه مرغ از پانزدهم شهريور ماه با قيمت هر كيلو 1300 تومان در سراسر كشور آغاز شده و توزيع گوشت گوساله نيز از هفته جاري با قيمت هر كيلو 3600 تومان عمده فروشي و 3800 تومان خرده فروشي آغاز مي شود .

هر چند كه سياست هاي دولت براي كنترل قيمت گوشت در آستانه ماه رمضان مثبت به نظر مي رسد اما بسياري از مردم معتقدند كه گوشت هاي عرضه شده به صورت يخ زده بوده و داراي كيفيت مناسبي در مقايسه با گوشت تازه نيست .

بررسي ها نشان مي دهد قيمت گوشت قرمز در مقايسه با دو ماه گذشته افزايش چشم گيري داشته به طوريكه قيمت هر كيلو گوشت گوساله در خرداد ماه در بازار حدود 5300 تا 5400 تومان و قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي 4600 تا 4750 تومان به فروش مي رسيده است .

اين در حالي است به گفته مسئولان اتحاديه دامداران استان تهران قيمت گوشت قرمز از سوي اين اتحاديه افزايشي نداشته است و حتي اتحاديه بابت فروش محصولات خود متضرر نيز مي شوند. .

هم اكنون قيمت هر كيلو ران گوسفندي بسته بندي شده 5850 تومان ، هر كيلو ‌سردست 5150 تومان ،‌هر كيلو كف دست 5750 تومان و هر كيلو گوشت شقه اي تك 4850 تومان و هر كيلو ران گوساله 5550 تومان در اتحاديه به فروش مي رسد .