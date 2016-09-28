به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی لحظاتی قبل در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان قزوین که با حضور مسئولین استانی و کشوری در اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: برخی از افراد معتقد به مذاکره با کشورهای خارجی نیستند در حالی که روابط ما با کشورهای مختلف یک فرصت است که از نظر علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بسیار تاثیر گذار است که در دین ما نیز به این نکته تاکید شده است.

وی بیان کرد: مقصود ما از مذاکره و برجام این است که فضا را در داخل برای سرمایه گذاری، گردشگری، صادرات و واردات فراهم کنیم.

روحانی خاطرنشان کرد: تفاهمات با دنیا پایان اختلافات است و خود ما نیز میدانیم که آثار رفع مشکلات بسیار سریع خود را در جامعه نشان دهد.

رئیس جمهور ایران از دفاع مقدس با عنوان یکی از مصادیق مذاکره نام برد و عنوان کرد: اگر چه مذاکره و قبول صلح نامه برای ما قابل پذیرش نبود اما در شرایطی خاص بهترین گزینه موجود مطرح شد و اگرچه باعث رفع اختلاف نشد ولی در ظاهر سبب پایان مسئله گشت.

روحانی تصریح کرد: در همه عرصه ها باید به منافع ملی توجه کنیم و مثل یک معامله تجاری با توافق طرفین به یک نتیجه جامع برسیم.

وی با اشاره به خدمات انجام شده دولت گفت: من اگر بخواهم کل فعالیت دولت در ۳ سال گذشته را خلاصه کنم رسیدن به آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی مهم ترین دستاورد دولت در ۳ سال گذشته است.

رئیس جمهور اظهار داشت: رسیدن به ثبات معقول در عرصه های مختلف آرامش در جامعه را ایجاد می کند و همانطور که هدف ما آرامش اقتصادی، سیاسی و روابط بین الملل بود که به شکر خدا تا حد زیادی به آن رسیدیم، اگرچه مسائلی نیز اتفاق افتاد که در اختیار ما نبود و طبیعتا در هر دولتی اتفاق می افتد.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: برجام به سبب ایجاد گشایش اتفاق افتاد و در هدف دیگر خود در دولت در مسیر ایجاد گشایش فعالیت کردیم و امیدواریم در همه عرصه ها گشایشی در مشکلات ایجاد شود.

وی تاکید کرد: اعتقاد همه مسئولین و استانداران بر این است که برجام گشایش در عرصه های مختلف ایجاد کرده است و شواهد آن نیز در کشور قابل مشاهده و درک است.

رئیس جمهور گفت: برای جلوگیری از سوء استفاده های تروریسم از شرایط موجود کشور باید قوانینی تصویب شود و با بهترین شیوه به دنبال رفع مسیر های احتمالی سوء استفاده باشیم.

روحانی یادآور شد: عده ای از افراد گمان می کردند که پرونده ایران در سازمان ملل قابل بسته شدن نیست ولی دیدیم که این مسئله را با مذاکره و عقلانیت حل کردیم و انتظار داریم از صاحب نظران و نمایندگان مردم تشکر شود. و امروز آژانس با افتخار اعلام می کند که پرونده ایران بسته شد.

وی تصریح کرد: امروز ما وظیفه داریم برای نسل های آینده از فضا و فرصت به خوبی استفاده کنیم و در تلاشیم تا زمینه های لازم برای فعالیت آماده شود.

رئیس جمهور در خصوص مشکلات حوزه آب استان قزوین بیان کرد: متاسفانه مشکل آب امروز در کشور فراگیر است و ما به هشدارهای قبلی در حوزه محیط زیست و آب توجه کافی نداشته ایم و لذا منابع تا حد زیادی کاهش یافته است، و امروز باید در اولین قدم بیاموزیم که بهینه مصرف کنیم.

روحانی عنوان کرد: تلاش ما در کشور این است که سیستم های نوین آبیاری جایگزین سیستم های آبیاری پر مصرف شوند و از تصمیمات ماست که در استان قزوین در خصوص تجهیز مزارع به سیستم های نوین آبیاری تصمیماتی گرفته شود.

وی در پایان سخنان خود گفت: امیدواریم بعد از این سفر با تصمیمات گرفته شده و پروژه های درحال اجرا شاهد قزوینی آباد تر باشیم.