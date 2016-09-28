ادامه این رقابت ها در دیگر رشته های باقیمانده فردا پنجشنبه هشتم مهرماه پیگیری خواهد خواهد شد.

نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا سوم تا یازدهم مهرماه به میزبانی کشور امارات(فجیره) در رشته های اسنوکر ۱۵ توپ، تیمی، شش توپ، ناین بال انفرادی، ناین بال تیمی و ایت بال چینی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شود.

تیم ملی بیلیارد ایران با حضور سهیل واحدی، امیر سرخوش، آرمان دیناروند و مهران ارشادی در رشته اسنوکر، محمدعلی پردل، علی مقصود، کاوه زرعکانی در رشته پاکت بیلیارد، ساسان لشکری در رشته بیلیارد سه توپ و در بخش بانوان اکرم محمدی، بهناز اقدم ، نادیا کامران، در رشته اسنوکر و مریم ایزدی، پریسا منگلی، اکرم محمدی در رشته ناین بال در این رقابت ها شرکت می کنند.