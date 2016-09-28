اتاق مشترک کرمان - عمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر روز چهارشنبه در جلسه با سرمایه گذار عمانی پروژه گودال خشت مال ها گفت: اتاق مشترک کرمان- عمان در آینده نزدیک راه اندازی می شود.

وی با تاکید به این که سرمایه گذاران عمانی باید به درستی از کرمان دیدن کنند اظهار کرد: استان کرمان دارای ظرفیت های زیادی است که باید با آنها بیشتر آشنا شوید.

رزم حسینی افزود: در پروژه گودال خشت مال ها دولت تجهیز سه سینما را پس از احداث بر عهده می گیرد.

وی ادامه داد: هتل ۲۰۰ تخت خوابی، فضای ورزشی، فضای بازی بچه ها و فروشگاه و... و. از امکانات پروژه گودال خشت مال ها است.