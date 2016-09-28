افزایش کارآیی یکی از اولویت های مراکز آموزش فنی و حرفه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مبشر عصر چهارشنبه در جریان حضور در یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان قرچک به همراه امام جمعه این شهرستان اظهار داشت: تلاش داریم تا از ظرفیت های مختلف برای گسترش آموزش های فنی و حرفه ای در شهرستان قرچک استفاده کنیم.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان قرچک افزود: تلاش داریم تا افرادی که علاقه مند به حضور در رشته های فنی و حرفه ای در شهرستان قرچک هستند را جذب این مراکز کنیم.

وی ادامه داد: مراکز فنی و حرفه ای شهرستان قرچک، آماده خدمت رسانی به افراد علاقه مند به آموزش حرفه های مختلف در رشته های گوناگون است.

مبشر با تأکید بر این نکته که مراکز فنی و حرفه ای می توانند در حوزه اشتغال نقش آفرین باشند، گفت: افزایش کارآیی و توانمندسازی افراد یکی از موضوعاتی است که با جدیت از سوی مراکز فنی و حرفه ای دنبال می شود.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان قرچک تأکید کرد: خدمت رسانی به جوانانی که خود را برای حضور در بازار کار آمده می کنند و نیاز سنجی در این زمینه از جمله اولویت ها و برنامه هایی است که از سوی مرکز آموزش فنی و حرفه ای قرچک دنبال می شود.