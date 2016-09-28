به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی اعزام دانش آموزان شهرستان قرچک به اردوی راهیان نور اظهار داشت: گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت از جمله رسالت هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار شهرستان قرچک افزود: دفاع مقدس و جنگ هشت ساله تحمیلی، سرشار از درس ها و خاطراتی است که باید به نسل جوان و نوجوان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی منتقل شود.

وی ادامه داد: باید از همه ظرفیت ها و ابزارهای موجود برای گسترش و پیوند هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان با فرهنگ دفاع مقدس استفاده شود و در این میان، اردوهای راهیان نور، فرصت کم نظیری را در اختیار ما قرار می دهد.

فرماندار شهرستان قرچک اضافه کرد: باید بستر و زمینه های لازم برای اعزام هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان به اردوهای راهیان نور که برکات و دستاوردهای فراوانی را به همراه خواهد داشت را فراهم آوریم.

مرسلپور گفت: طی سال های اخیر اردوهای راهیان نور، ویژه دانآموزان شهرستان قرچک برپا شده و باید با تمام توان و ظرفیت، این اردوها تقویت شود.

فرماندار شهرستان قرچک یادآور شد: حضور دانش آموزان در مناطق عملیاتی، زمینه پیوند هر چه بیشتر آنان با شهدا را فراهم خواهد آورد.