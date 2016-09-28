اخذ سود وام بیش از حدمجاز پیگرد قضایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اکبر پرویزی چهارشنبه شب در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: بانک‌ها در اخذ سود بانکی باید برابر با مصوبه شورای پول و اعتبار پیش بروند.

وی ادامه داد: اگر بانکی بالاتر از حد مصوبه شورای پول و اعتبار سود بانکی اخذ کند، علیه او به دستگاه قضایی شکایت می‌کنم.

پرویزی ادامه داد: از مسئولان، دستگاه‌ها، رسانه‌ها و شهروندان خواستارم در صورت مشاهده تخلفات بانکی، مراتب را به صورت مستند گزارش دهند.

وی با اشاره به موجودی مالی بانک‌ها، بیان کرد: بانک‌هایی که منابع کافی برای پرداخت تسهیلات ندارند، به ما گزارش دهند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی بیان کرد: ۶۰ درصد از مشکلات این واحدها در کمیته تخصصی استان بررسی‌شده‌اند.

پرویزی خواستار همکاری بخش خصوصی با دولت شد و افزود: امید است با همکاری بتوانیم بخشی از مشکلات موجود در واحدهای تولیدی را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ما دچار مشکل اصلی در بخش تولید هستیم، افزود: این مشکلات بعد از گذشت ۳۷ سال از عمر انقلاب، در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست.

پرویزی تحریم‌های بعد از پیروزی انقلاب، رکود اقتصادی و برخی از مشکلات داخلی کشور را از جمله بروز موانع تولید دانست.

وی با بیان اینکه دولت تاکنون برای رفع موانع تولید تلاش‌های زیادی کرده است، گفت: قانون رفع موانع تولید برای اولین بار با پیشنهاد دولت به تصویب رسید.

پرویزی با بیان اینکه باید برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی منابعی پایدار ایجاد شود، افزود: دولت در تأمین منابع مالی اصلاحیه‌ای به مجلس فرستاده که یک ماه پیش به تصویب رسید.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس این مصوبه ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها در حال وصول است.

وی با بیان اینکه شرایط بانک‌ها رو به بهبودی است، اظهار کرد: امید است با این مصوبه بانک‌ها با اطمینان خاطر بیشتری تسهیلات بپردازند.

پرویزی با اشاره به جرائم بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران، بیان کرد: طی مصوبه‌ای وام‌های زیر صد میلیون تومان از بخشودگی جرائم برخوردار می‌شوند.

وی با بیان اینکه این مصوبه فرصتی مغتنم برای خراسان جنوبی است، افزود: ۹۵ درصد سرمایه‌گذاران به دلیل مشکلات خود قادر به پرداخت بدهی نبوده‌اند.