نیروی انتظامی با مظاهر ضربه زننده به نظام خانواده برخورد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول عزیزی عصر چهارشنبه به مناسبت هفته ناجا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اولویت کار پلیس این شهرستان مقابله جدی، قاطع و بدون اغماض با مخلان نظم و امنیت و مظاهر مفاسد اجتماعی است و در این زمینه با کسی تعارف ندارد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی شهرستان آستارا به هیچ عنوان اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نمی دهد و به شدت با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد می کند، گفت: پرسنل نیروی انتظامی خدمت به مردم و بودن در کنار آنها را افتخار می دانند و با تمام توان در جهت حفظ نظم و امنیت در جامعه تلاش می کنند.

عزیزی با اشاره به اینکه اعتماد مردم به نیروی انتظامی از مهمترین سرمایه های پلیس است، افزود: هفته ناجا فرصتی برای خدمت مضاعف به مردم است.

وی شعار امسال هفته ناجا را همه با هم برای امنیت و آرامش عنوان و اظهار کرد: این شعار در طول یک سال سرلوحه کار ماموران نیروی انتظامی قرار دارد و اهداف و برنامه ها طبق آن طراحی و اجرا می شود.

فرمانده انتظامی آستارا با اشاره به کاهش ۱۴درصدی وقوع سرقت در این شهرستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گفت: آستارا به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی، مرزی و اقتصادی خود همیشه مورد توجه بوده و به عنوان یکی از شهرهای امن ساحلی و مرزنشین کشور همواره در اذهان عمومی است و حضور هزاران مسافر داخلی و خارجی سبب شده تا این شهر مورد توجه سرمایه گذاران، مسئولان و دیگر اقشار جامعه قرار گیرد.

عزیزی تصریح کرد: استقرار نظم، امنیت و ارتقای اجتماعی یکی از مطالبات مردم است و نیروی انتظامی خود را موظف به برقراری این مهم می داند.

وی با تقدیر از تعامل دستگاه های اجرایی و همچنین دستگاه قضایی در توسعه امنیت اجتماعی شهرستان گفت: مردم رکن اساسی حفظ امنیت در جامعه هستند.

فرمانده انتظامی آستارا افزود: پایه و اساس تمام ناهنجاری های اجتماعی و تهاجم فرهنگی دشمن ضربه زدن به بنیان خانواده هاست و در این میان نیروی انتظامی با مواردی که زمینه ساز مفاسد اجتماعی بوده و آثار مخربی بر روی نهاد خانواده دارد، مبارزه می کند.

عزیزی اهمیت حجاب و عفاف را یادآور شد و گفت: استفاده از گیرنده های ماهواره در نهاد خانواده فساد به دنبال دارد و در بسیاری از اوقات به علت پخش برنامه های ناسالم، سلامت کانون خانواده را به خطر می اندازد. فرمانده انتظامی آستارا رسانه ها را محوری ترین رکن ایجاد احساس امنیت در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: رسانه ها می توانند با انعکاس صحیح واقعیات جامعه ضمن حفظ آرامش مردم، نیروی انتظامی را نیز در حفاظت از امنیت جامعه یاری رسانند.

وی از اصحاب رسانه خواست تا ارتباط خود با ناجا را بیشتر کرده و به عنوان بازوان توانمند ناجا در ایجاد امنیت، نقش خود را به بهترین نحو ممکن در ایجاد امنیت در جامعه ایفا کنند .