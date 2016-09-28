به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی ظهر امروز چهارشنبه در آئین افتتاح دبیرستان ۱۰ کلاسه برکت در محل مسکن مهر آبادان افزود: در این باره به تجمیع امکانات و هم افزایی تمامی دستگاههای استانی نیاز است.

وی در بخشی از سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و سالروز شکست حصر آبادان اظهار کرد: پنجم مهر یادآور دلاورمردیهای فرزندان غیور میهن برای آزادسازی آبادان از محاصره است که همواره سبب ساز غرور و سربلندی ما می شود.

شهبازی از حضور مستمر دولتمردان و وزار در خوزستان به ویژه آبادان و خرمشهر به نشانه توجه خاص نظام و مسئولان به مردم زجر دیده این دو شهر نام برد و تصریح کرد: متاسفانه به دلیل مواجه مردم شهرهای آبادان و خرمشهر با سختی ها و تحمل زجرهای فراوان، حتی پس از بازسازی نیز بسیاری از مردم به سایر شهرهای کشور مهاجرت کردند.

افزایش ۲۰ درصدی جمعیت آبادان

فرماندار آبادان گفت: خوشبختانه از سال ۹۲ با افزایش ظرفیت مدیریتی سازمان منطقه آزاد اروند، سطح خدمات ارائه شده به مردم نیز بیشتر شد به طوری که شاهد افزایش ۲۰ درصدی جمعیت آبادان پس از این موعد بودیم.

شهبازی با اشاره به افتتاح دبیرستان برکت در منطقه مسکن مهر افزود: سال گذشته نیز در این منطقه یک باب مدرسه افتتاح شد.

وی اظهار کرد: در زمان حاضر در مسکن مهر آبادان شش هزار و ۱۴۲ واحد مسکونی وجود دارد که به بخش اعظم آنها به دلیل مشکلات اعتباری و حقوقی خالی از سکنه هستند.

شهبازی تصریح کرد: سعی ما بر آن است تا با ایجاد امکانات زیربنایی و ساختاری همچون مسجد، مدرسه، آسفالت و غیره زمینه های جذب بیشتر مردم را به این منطقه مهیا سازیم. در این راه توجه ویژه استاندار می تواند چاره گشای مشکلات مسکن مهر آبادان باشد.

