شهید شاطری خستگی را نمی شناخت /روایت هایی درباره «معمار محبت»

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب «معمار محبت» با محوریت شخصیت شهید حسن شاطری عصر امروز چهارشنبه ۷ مهر با حضور جمعی از سرداران جهادگر ایرانی، لبنانی و فلسطینی در فرهنگسرای شفق برگزار شد.

حجت الاسلام روح الله حسینیان مدیر مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ابتدای این برنامه گفت: شهید شاطری از جنس کویری بود. او مردی استوار، توفان دیده و سیل ها چشیده اما پایدار در مقابل همه سختی ها بود. شاطری مردی بود که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده بود و بر تارکش افتخار مبارزه همواره می درخشید. او از سن نوجوانی در زمان حاکمیت رژیم پهلوی پا به عرصه مبارزه نهاد و چون انقلاب به پیروزی رسید در جهاد سازندگی شرکت کرد و چون جنگ تحمیلی آغاز شد ۸ سال تمام با جان و همه وجودش از این سرزمین مقدس دفاع کرد.

وی افزود: وقتی جنگ به پایان رسید او وظیفه خود را فراموش نکرد. در افغانستان، لبنان و ... مرزهای زمینی را درنوردید هرگز نگفت سرزمین من فلان نقطه است بلکه جهان اسلام را وطن خود می دانست. نگاه شهید شاطری به انقلاب نگاه نشستن بر سر سفره نبود. شهید شاطری انقلاب را یک مجری می دانست که انسانها را از گمراهی به نور هدایت دعوت می کرد.

مدیر مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ادامه گفت: او خود را مدیون انقلاب می دانست نه طلبکار به همین خاطر هم خدا بهترین پاداش را به او داد؛ شهادت.

در ادامه این مراسم سردار احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: سال ۶۱ که فرمانده سپاه سردشت شدم با این شهید آشنا شدم و تا زمان شهادتش متناوبا با هم همکاری داشتیم؛ چه تا پایان جنگ در قرارگاه حمزه، چه زمانی که در قرارگاه بسیج تهران بودیم و چه اوایل فرماندهی من در نیروی انتظامی. قرار بود شهید شاطری معاون بخش مهندسی نیروی انتظامی تهران شود.

وی در ادامه گفت: می توانیم بگوییم او از نمادهای مدیریت جهادی بود. شهید شاطری یک بمب روحیه بود و هیچ وقت یادم نمی آید او را غم زده دیده باشم جز در مجلس عزای امام حسین(ع).

سردار احمدی مقدم گفت: در جبهه هم زیر آتش مرتب جک می گفت. هدفم از بیان این ویژگی ها هم این است که بگویم بهشتی ها چگونه اند چون در آنها گناه نمی بینیم، وابستگی به زخارف دنیا، غیبت، تهمت، حسد و مال اندوزی نمی بینیم. فردی مانند شهید شاطری هدفی را در پیش گرفته و شتابان به سمت آن در حرکت است. واقعا نمی دانم او کی وقت می کرد به خانه و زندگی اش سر بزند شاید خبر شهادتش برای خانواده اش ناگوار بود اما این دغدغه های آنها هم دیگر تمام شد که «کی می آید؟ سالم می آید؟».

احمدی مقدم بخش کوتاهی از سخنرانی خود را نیز به زبان عربی قرائت کرد.

شیخ علی ظاهر از مسئولین حزب الله لبنان و مدیر موسسه رسالات دیگر سخنران این برنامه بود که گفت نمی دانم اسم این کتاب را چه باید گذاشت؟ شهید حسن شاطری یا حسام خوشنویس (لقب شهید شاطری). اسم عربی این کتاب مهندس المحبه بود که به فارسی می شود معمار محبت.

این مقام مسئول در حزب الله لبنان گفت: شهید شاطری هیچ وقت خسته نبود و کلمه خسته و خواب را نمی شناخت.در آسانسور، در راه پله، در ماشین و ... جلسه می گذاشت و همیشه این طرف و آن طرف می رفت. به نظرم دیگر داشت برای شهید شاطری دیر می شد و خدا به او گفت شما بفرما بیا پیش ما!

در پایان این مراسم از خانواده شهید شاطری تقدیر و تشکر به عمل آمد و از کتاب «معمار محبت» رونمایی شد.

سرداران فضلی، رادان، کمانی و نماینده جنبش امل فلسطین از دیگر حاضران در این برنامه بودند.