تصویرگری دفاع مقدس یک نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محسن شفیعی ظهر امروز چهارشنبه در آئین اختتامیه جشنواره ملی هنر و ادبیات مقاومت درآمفی تئاتر شهید چمران دانشگاه علوم و فنون خرمشهر، با یادآور شدن پنج هزار شهید دانشجو دوران دفاع مقدس از سربلندی دانشگاه در صحنه های مجاهدات تاکید و اظهار کرد: تلاش های وزارت علوم در حوزه دفاع مقدس و شهادت گام کوچکی است در برابر مسئولیتی که ملت ایران بر عهده دارد.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما در برابر دفاع مقدس صرفا به بیان خاطرات تاریخی محدود نمی شود، افزود: بیان اصول و بانی مکتب اسلام و امام راحل نیز باید انجام شود، مبانی که دلایل تزلزل شرق و غرب را در برابر ایران اسلامی نشان می دهد.

مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های خوزستان در ادامه جنگ را به سکه ای دو رو که یک روی آن جنگ تحمیلی و روی دیگرش دفاع مقدس است، تشبیه کرد و گفت: نشان دادن زوای آشکار و پنهان دفاع مقدس بر دوش پژوهشگران و مورخان سنگینی می کند و جای دادن بحر دفاع مقدس در کوزه تاریخ کاری بسیار دشواری است.

وی، هنر و ادبیات را اعجازی برای کوتاه کردن راه طولانی رسیدن به این هدف خواند و افزود: سهل و آسان کردن توصیف و تعریف دلاوری ها با زبان هنر و ادبیات امکان پذیر است و در این مسیر به گزارشگری دفاع مقدس نیاز است اما به تصویرگری دفاع مقدس نیاز بیشتری وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین سید محسن شفیعی با یادآور شدن اینکه گزارشگری دفاع مقادس بر عهده گزارشگران و خبرنگاران است و هنرمندان باید تصویرگر آن باشند، عنوان کرد: دفاع مقدس و رزمندگان آن دوران، فرصت استثنایی بی بدیلی برای اهل هنر فراهم می کنند که هزاران تصویر واقعی و برآمده از دل و جان مردم این سرزمین را به نمایش بگذارند.