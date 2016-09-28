اختصاص ۸ میلیارد تومان به صورت ملکی برای تجهیز آتش نشانی پرند

به گزارش خبرنگار مهر، پایتخت مسکن مهر ایران در حالی این روزها شاهد آتش سوزی با خسارت های ۱۰۰ درصدی است که به دلیل نبود امکانات و سرعت عمل اطفای حریق، محل وقوع آتش سوزی با تخریب کامل همراه می شود.

آتش گرفتن دو باب مغازه لحاف دوزی و لوازم ساختمانی در شهرک آفتاب پرند (اواخر تیرماه جاری)، آتش سوزی شهر بازی کودکان در پارک فد ک و آتش سوزی گسترده در شهرک صنعتی پرند(اوایل مردادماه جاری) که با خسارت ۱۰ میلیاردی همراه شد و آتش سوزی هفتم شهریورماه که در مسکن مهر مپسای پرند از جمله آتش سوزی های مهیب اخیر این شهر جدید است که با تخریب ۱۰۰ درصدی همراه بوده و کسی مسئولیت این گونه حوادث را بر عهده نگرفته است.

علی اکبر طاهری سرپرست شرکت عمران پرند عصر چهارشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که تنها مرکز آتش نشانی پرند چه زمانی به تجهیزات کامل و استاندارد دست پیدا می کند، گفت: وظیفه این شرکت تجهیز امکانات آتش نشانی در مسکن مهر نیست و شهرداری پرند باید تجهیزات و وسایل مورد نیاز آتش نشانی را مهیا سازد.

طاهری در خصوص هزینه های جاری این طرح در پرند، اظهار داشت: پنج تا هشت میلیارد تومان هزینه کامل تجهیزات آتش نشانی پرند است که برحسب مصوبه شرکت عمران، بنا شد تا به این میزان اعتبار، از زمین های پرند در اختیار شهرداری قرار دهیم.

وی یادآور شد: شرکت عمران پرند برای آتش نشانی پایتخت مسکن مهر ایران، تنها زمین هایی به ارزش هشت میلیارد تومان از اراضی پرند را در اختیار شهرداری قرار می دهد و بودجه یا اعتبار نقدی ندارد که به شهرداری بپردازد.

به گزارش مهر این گفته های مدیر شرکت عمران در حالی این روزها به گونه ای دیگر عنوان می شود که پیش از این، از خرید دستگاه ها اطفای حریق همچون نردبان های مخصوص بالابر و چند دستگاه آمبولانس و ماشین اطفای حریق خبر داده شده بود.