به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله حیاتی ظهر امروز چهارشنبه در نشست مشترک استاندار خوزستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به منظور انعقاد تفاهمنامه اجرای طرح بوستان روستایی در محل فرمانداری خرمشهر برگزار شد، گفت: با تلاش های سازمان منطقه آزاد اروند، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری خوزستان در ۴۳ روستا از روستاهای شهرستان خرمشهر کار مقاوم سازی واحدهای مسکونی با اعتبار ۴۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات منطقه آزاد اروند و بنیاد مسکن در حال انجام است.

وی افزود: از تعداد کل روستاهای یاد شده، در ۱۱ روستا کار به طور۱۰۰ درصد انجام شده و در سه روستا نیز کار با پیشرفتی بیش از ۴۰ درصد ادامه دارد. بقیه روستاها نیز عملیات اجرائی شان در حال آغاز است.

حیاتی اظهار کرد: اجرای شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب به صورت پایلوت نخستین بار در روستای مصلاوی شهرستان خرمشهر در حال اجرا است.

فرماندار خرمشهر ابراز امیدواری کرد تا با توجه به عزم و اراده مسئولان اعم از کشوری، استانی و شهرستانی شاهد توسعه روستاها باشیم.

به گفته وی با اجرای پروژه های مختلف در سطح روستاها موضوع مهاجرت روستائیان به صورت معکوس درآمده و اغلب روستاها مهاجرپذیر شده اند و این مسئله در جریان بازدید از روستاها به طور کامل مشهود است.

فرماندار خرمشهر تصریح کرد: امید می رود تا در سایه عزم و اراده مسئولان استان و شهرستان و توجه ویژه استاندار خوزستان به خرمشهر هر چه سریعتر شاهد توسعه و رونق در این خطه از کشورمان باشیم.

حیاتی یادآور شد: تاکنون یک هزار و ۵۶۰ پرونده در راستای اجرای طرح مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستاهای شهرستان خرمشهر تشکیل شده که به ۸۰۰ واحد آن وام بلاعوض پرداخت شده است.