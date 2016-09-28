به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی عصر چهارشنبه در مراسم دیدار علما، ایثارگران و فرهیختگان استان قزوین با رئیس‌جمهور که در سالن اجتماعات شهید رجائی قزوین برگزار شد، با اشاره به سخنرانی دکتر روحانی در مسجد ارک تهران، اظهار کرد: سخنرانی شما در مسجد ارک فراموش نشدنی است و همواره در یادها خواهد ماند.

وی تصریح کرد: در حالی دکتر روحانی در مسجد ارک و در سخنرانی خود از حق دفاع کردند که بزرگان بسیاری هم بودند که باید خود را در جایگاه دفاع از حق قرار می‌دادند، اما با وجود این‌که دکتر روحانی به اندازه آن‌ها شناخته شده نبود، در دفاع از حق کوتاهی نکرد.

امام‌جمعه قزوین دفاع از حق را یکی از راهکارهای عزتمندی دانست و خاطرنشان کرد: امام حسن عسکری (ع) می‌فرمایند: «هیچ فرد با عزّتی حق را رها نکرد، مگر آن که خوار شد و هیچ خواری حق را نگرفت، مگر آن که عزّت یافت» و این مهم راز عزتمندی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حفظ کرامت، حرمت و احترام انسان‌ها تأکید و اذعان کرد: وظیفه همه ماست که کرامت انسان‌ها را حفظ نماییم چرا که خداوند در قرآن با آیه شریفه «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‌ آدَمَ» بر حفظ کرامت انسان تأکید کرده است.

وی بیان کرد: این‌گونه نیست که اگر کسی با ما اختلاف سلیقه‌ای داشت، دشمن ما محسوب شود. همه بنده خدا هستند و استحقاق احترام دارند و کرامتشان باید حفظ شود.

وی خطاب به دکتر روحانی بیان کرد: پیش از این‌که به استان ما سفر کنید همه عزممان را جزم کردیم و با صدور اطلاعیه، انجام مصاحبه و با همکاری یکدیگر تلاش کردیم تا مراسم استقبال از رئیس‌جمهور، با شکوه و با عزمت برگزار شود و مردم هم به خوبی دعوت‌ها را اجابت کردند و شکوه حماسی مردم اتفاق افتاد.

آیت‌الله عابدینی با تأکید بر این‌که شکر حماسه امروز این است که باید به دنبال وحدت توحیدی باشیم، گفت: خداوند همواره دعوت به توحید کرده، نه دعوت به وحدت، زیرا اگر توحید محقق شود، وحدتی پاینده و ماندگار شکل خواهد گرفت.

وی گفت: نامی که رئیس‌جمهور بر دولت گذاشت که همان دولت امید است، به نوعی پرهیز از عناوین غیر مشترک بود. امید را همه می‌خواهیم اما باید سر قرارهایمان بمانیم و جریانی و جناحی عمل نکنیم و تلاش کنیم تا نفوذ آدم‌های قدرت‌طلب این شعارها را خراب نکند.

امام‌جمعه قزوین موضوع امنیت و افزایش توان نظامی را بسیار مهم دانست و تأکید کرد: لازمه امنیت و افزایش توان نظامی این است که ما حقیقتاً و به معنای واقعی کلمه به آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» عمل کنیم.

وی امنیت و معاش را دو موضوعی معرفی کرد که حضرت ابراهیم (ع) برای تأمین آن‌ها برای مردمش به درگاه الهی دعا کرده، اضافه کرد: مردم خیلی در مضیقه قرار دارند و باید تلاش کنیم تا مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را برطرف کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: امروز راه اندازی چرخ صنعت، کشاورزی، تولید و اقتصاد یکی از مصادیق اقامه نماز است.