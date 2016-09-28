دولت یازدهم شتابزده تصمیم نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی عصر چهارشنبه در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان قزوین با اشاره به ثبات ارز در دولت یازدهم عنوان کرد: یکی از دلایلی که سبب ثبات نرخ ارز در دولت شد این بود که دولت یازدهم با استفاده از کارشناسان مجرب و دقت نظر اقدام به تصمیم گیری کرده است و در هیچ موردی شتاب زده عمل نمی کند.

ربیعی با اشاره به تاثیر بسیار زیاد ثبات قیمت ارز در کاهش ضرر دهی صنایع بیان کرد: رشد اقتصادی زمینه را در حوزه کاهش مشاغل زیان آور ایجاد کرده است و می توان به راحتی گفت که نزدیک به ۶۰ درصد از مشاغل زیان آور محدود شده اند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی بلند مدت و رسیدن به تصمیم درست در بازه زمانی مشخص سبب شده است تاحد زیادی از تصمیمات اصولی و برنامه ریزی شده باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ مشارکت دراستان قزوین بیش از ۴ درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

ربیعی بیان کرد: این رقم نشان از تمایل استان به فعالیت و همکاری در پروژه های مختلف دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: افتتاح و کلنگ زنی هتل های چند ستاره در قزوین زمینه بیش از ۲ هزار شغل جدید را ایجاد خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار فرصت شغلی جدید در استان قزوین هدف گذاری شده است که امیدواریم در آینده نزدیک محقق شود.