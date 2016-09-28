۳۵ موضوع آسیب اجتماعی اردبیل جهت مطالعه در دانشگاه ها پیشنهاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری عصر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان اردبیل تصریح کرد: در قالب تفاهم‌نامه با دانشگاه محقق اردبیلی مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی که نیازمند مطالعه است در اختیار این دانشگاه قرار گرفته است.

وی افزود: از جمله این موضوعات علل گرایش به اعتیاد، علت کاهش ازدواج و افزایش طلاق، ارائه مدل‌های پیشگیری در اعتیاد است.

به گفته مدیرکل بهزیستی استان در صورتی که طرح اول پژوهش های دانشجویی در کمیته پژوهش سازمان بهزیستی به تصویب برسد کمک‌های مالی نیز برای هر پژوهش اختصاص می‌یابد.

ستاری در تشریح خدمات بهزیستی اردبیل برای افزایش و پایدارسازی ازدواج ادامه داد: خدمات در سه محور مشاوره، آموزش و حمایت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه صدای مشاور به صورت دایورت در تمام نقاط استان آماده ارائه مشاوره‌های رایگان با خط ۱۴۸۰ است، تأکید کرد: علاوه بر این ۵۰ مرکز مشاوره حضوری نیز دایر شده است.

مدیرکل بهزیستی استان به فعالیت ۱۰ مرکز مشاوره تخصصی، ۲۰ مرکز مشاوره عمومی و ۲۰ مرکز سلامت روان محلی اشاره کرد و افزود: در بحث آموزش نیز تأکید بهزیستی به آموزش‌های پیش از ازدواج است.

ستاری با اشاره به انجام ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر ساعت آموزش در شش‌ماهه نخست سال ادامه داد: علاوه بر آموزش پیش از ازدواج، آموزش‌های زندگی خانواده و مهارت‌های مختلف نیز اجرایی شده است.

وی افزود: در خدمات حمایتی نیز تأمین جهیزیه یا تأمین بخشی از کمک‌هزینه خرید جهیزیه در دستور کار است.