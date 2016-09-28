به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان لحظاتی قبل در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان قزوین که با حضور مسئولین استانی و کشوری در اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: دولت ها خدمتگزار مردم هستند و باید بدانند که مردم ولی نعمتان هستند.

وی افزود: مسئولی که در دوره مسئولیت خود بتواند نهاد سازی بکند در استمرار خدمت رسانی به مردم و شورای دولت و بخش خصوصی می تواند ماندگاری ایجاد کند.

نهاوندیان با اشاره به مشکلات مختلف صنایع بیان کرد: ما در این ۳ سال کمترین میزان نوسان قیمت ارز را داشته ایم و از این رو اعتماد سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ایران افزایش یافت است.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری افزود: مهار تورم پیش بینی پذیری سرمایه گذاری در ایران را ایجاد کرده است و پژوهشگران بین المللی در عرصه اقتصادی بر این باور هستند که میزان ریسک سرمایه گذاری در ایران کاهش یافته است.

نهاوندیان عنوان کرد: برای آبادانی ایران و زندگی بهتر آیندگان ما در این مرز و بوم باید خود ما دست به کار شویم و باور کنیم که خارجی برای این کشور دل نخواهد سوزاند.

وی بیان کرد: همان دقت و پشتکاری که در عرصه روابط بین الملل برای ایران انجام شد اگر در حوزه اقتصاد انجام شود نیز می توان شاهد موفقیت های فراوان در عرصه های اقتصادی بود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: برای رسیدن به موفقیت در عرصه اقتصاد نیازمند دانش و ادبیات خاص اقتصاد هستیم و برای احساس امنیت اقتصادی باید از نقاط قوت بیشتر سخن گفت و طبیبانه مشکلات موجود را نیز شناسایی و رفع کرد.

نهاوندیان با بیان برخی از شیوه های تبلیغ در امور اقتصادی ابراز داشت: ارائه تصویر درست از اقتصاد ایران امروز باید با تکیه بر نقاط قوت و پیشرفت باشد تا امیدواریم نسبت به آینده در جامعه ایجاد شود.

وی تصریح کرد: ادبیاتی که ما در حوزه اقتصاد باید به کار ببریم باید ادبیات امید آفرین و رشد یاب باشد، اگرچه این به معنای نادیده گرفتن اشکالات نیست اما نباید در عرصه های بیرونی و جهانی بر نواقص بیش از توانمندی ها اشاره کرد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: آن چه که واقعا وجه مشترک همه گفت وگو هاست احساس اعجاز نسبت به کاری است که ایران انجام داده است و توافق یک تنه ایران با کشورهای قدرتمند دنیاست در حالی که حقوق ایران احقاق شود.

نهاوندیان گفت: این که ایران توانست با دیپلماسی درست پای میز مذاکره بنشیند احساس هوشمندی و اعتماد در خصوص ایرانیان در جهان را ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز اگر نقاط ضعف برجسته تر از نقاط قوت باشد به دست خود تصویر واقعی ایران در جهان را مشکلدار خواهیم کرد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: زبان اطمینان، اعتماد و مشارکت در اقتصاد با تاکید بر نقاط قوت سخن می گوید که زمینه ساز مشارکت اقتصادی و سرمایه گذاری کشورهای خارجی برای ایران را ایجاد خواهد کرد.