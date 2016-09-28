سیاست دولت تدبیر و امید حمایت از تولید و صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریفی عصر چهارشنبه در شانزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان بناب که با حضور جمعی از مدیران کل استان، فرماندار، اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان و جمعی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی در واحد خشکبار فجر بناب برگزار شد، با تأکید بر اینکه کشور را بایستی از متکی شدن به اقتصاد نفتی جدا کنیم؛ اظهار کرد: در اقتصاد مقاومتی نقش مالیات اساسی است و اگر بتوانیم کشور را با وصول مالیات حقه دولت و نظام اداره کنیم آن موقع اقتصاد ما مقاوم خواهد بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۱۶۰ کشور در جهان کشور خود را از طریق مالیات ارزش افزوده اداره می کنند؛ افزود: اگر بسیار خوشبینانه نگاه کنیم ۴۵ درصد درآمدهای کشور از طریق مالیات محقق می شود که آن هم بیشتر از مالیات بر حقوق شرکت های دولتی و سرقفلی هاست.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی تصریح کرد: اگر می خواهیم در کشور از اقتصاد سالم صحبت کنیم، باید نقش مالیات را در اقتصاد کشور برجسته نماییم.

شریفی همچنین افزود: اگر می خواهیم امنیت پایدار در کشور حاکم شود برقراری این امنیت هزینه دارد و آن هم از طریق پرداخت مالیات است.

وی سپس با بیان اینکه تمام درآمدهای مالیاتی در خود استان و شهرستان هزینه می شود؛ گفت: مکانیسم توزیع درآمدها در کشور مشخص است و برای نمونه از محل درآمدهای ارزش افزوده مبالغی به حساب شهرداری ها و دهیاران واریز می شود که سعی کردیم در سی استان آخر هر ماه میزان سهم هر شهرستان را به فرمانداری های شهرستان ها اعلام تا نظارت لازم به نحوه هزینه آنها داشته باشند.

این مسئول امور مالیاتی استان با اشاره به اینکه سیاست نظام و دولت تدبیر و امید حمایت از تولید و صادرات است؛ گفت: هم اکنون مالیات صادرکنندگان با نرخ صفر درصد محاسبه می شود.

شریفی همچنین با اعلام اینکه نظام مالیاتی از سال ۸۷ در کشور اجرایی شده و دوره آزمایشی خود را نیز سپری کرده است؛ اظهار کرد: هم اکنون این طرح در کمیسیون ههای تخصصی مجلس در مرحله بازنگری است و در این بازنگری نظرات فعالان اقتصادی مدنظر است.

وی با اذعان به اینکه دولت از هیچ کشاورزی مالیات نمی گیرد؛ تصریح کرد: امروز اقتصاد کشوری سالم است که نظام مالیاتی در آن برقرار باشد و در کشور ما نیز دنبال این هستیم که در فعالیت های اقتصادی شفاف سازی صورت بگیرد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: افرادی که با گوشی موبایل در کشور داد و ستد می کنند بیشترین ضربه را به نظام اقتصادی می زنند و با استفاده از کارت های بازرگانی افراد سودجویی می کنند و نظام مالیاتی در این راستا تلاش می کند که شفافیت سازی کند و در تلاشیم جلوی فرارهای مالیاتی را در کشور بگیریم.