به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت بعدازظهر چهارشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان یکی از امکاناتی که می تواند به توسعه استان کمک کند را معادن استان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اگر اولویت استان همدان به درستی احصا شود، گردشگری و معدن مقدم است البته از صنعت و کشاورزی نیز حمایت می کنیم، گفت: کشور باید با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی روی ریل توسعه قرارگیرد اما نباید مانع فعالیت معادن شد.

منابع طبیعی باید تعهد بازنگری مناطق قرمز و خاکستری را تا پایان سال انجام دهد

استاندار همدان با بیان اینکه باید شرایط استقاده را به گونه ای احصا کنیم تا همه وظیفه خود را بدانند و چانه زنی ها و گرفتاری ها دیگر وجود نداشته باشد، گفت: منابع طبیعی باید تعهد بازنگری مناطق قرمز و خاکستری را تا پایان سال انجام دهد.

نیکبخت تا کید کرد: باید از همه معادنی که مجوز داریم، استفاده کنیم اما هرگز شخم زدن طبیعت، برای بهره برداری معادن را قبول نداریم.

وی با بیان اینکه هماهنگی بین اداره کل منابع طبیعی و سازمان صنعت و معدن در زمینه مسائل معدنی پایین بوده و سازمان صنعت و معدن لنگ می‌زند، گفت: اولویت توسعه استان همدان گردشگری و معدن است اما اگر قرار باشد برای معادن سخت‌گیری شود این محور توسعه بازدهی خود را نخواهد داشت.

منابع طبیعی و سازمان صنعت و معدن با عدم هماهنگی متقاضی و مردم را معطل کرده‌اند استاندار همدان با بیان اینکه منابع طبیعی و سازمان صنعت و معدن با عدم هماهنگی متقاضی و مردم را معطل کرده‌اند، گفت: مشکل حوزه معادن این است که سازمان صنعت و معدن معاون معدن قوی ندارد.

محمدناصر نیکبخت در ادامه با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توانست با تدبیر به دنیا ثابت کند، ایران هراسی حرف غلطی بود، گفت: هر چه به انتخابات نزدیک می شویم تخریب دولت و گاهی تخریب‌های ناباورانه بیشتر می شود.

سیستم های اداری باید آنچه انجام می دهند را بدون اغراق به مردم بگویند

وی با تاکید بر اینکه سیستم های اداری باید آنچه انجام می دهند را بدون اغراق به مردم بگویند، گفت: از فعالان اقتصادی انتظار داریم باورهای خود را بر اساس داشته ها و دانسته‌های خود قرار دهند و به تخریب ها بی توجه باشند.

وی با اشاره به اینکه دولت مظلوم تدبیر و امید طرح تحول نظام سلامت را اجرایی می‌کند، گفت: امروز بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت به فروش می‌رسد که این رقم در ایام تحریم ۸۰۰ هزار بشکه نفتی بود.

نیکبخت یادآوری کرد: سازمان نقشه‌برداری کشور از هفته آینده وارد استان شده و تمام استان همدان را مجدد نقشه‌برداری می‌کند.